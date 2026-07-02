33岁菲佣涉偷160万元首饰 还押8月再讯

33岁菲律宾籍家佣涉于将军澳飞鹅山道某独立屋偷多件首饰，值逾160万港元。她被控盗窃罪，今于观塘裁判法院首次提堂，暂时毋须答辩。裁判官刘淑娴应控方申请押后案件至8月27日再讯，以待进一步调查。被告申请保释被拒，还押至7月10日作保释覆核。

被告CAALEM Rogela Magquilat，被控于2026年1月1日至6月26日之间，首尾两日包括在内，在将军澳飞鹅山道某独立屋偷窃19件首饰，总价值为港币1,608,300元，而上述物品为女子毛国靖的财产。

案件编号：KTCC1345/2026

法庭记者：雷璟怡