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南宁舰衡阳舰访港︱学生以欢迎身份优先参观 中四生睹不同军备：感受到安全感

社会
更新时间：13:27 2026-07-02 HKT
发布时间：13:27 2026-07-02 HKT

 解放军导弹驱逐舰南宁舰、导弹护卫舰衡阳舰组成海军舰艇编队，今日（7月2日）起一连5日，停靠解放军驻港部队昂船洲军港，并会于本月4日至5日开放给已预约的市民参观。有获邀市民和学生以欢迎代表身份优先上船参观，他们在甲板上举起国旗和区旗合照，现场亦有军官导赏员带领学生进入船舱参观。

副校长：亲身体验远胜课堂学习

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学副校长利哲宏表示，今日活动是宝贵的学习机会，之后会再带领学生入场参观。任教公社科的他指，科目里其中一个重要板块，就是让学生认识国家发展，认为亲身体验远胜课堂学习，今日率先参观，之后便能更生动地与学生分享，相信活动能让香港学生更深入认识国家。

汉华中学四年级学生Lucas指，去年也曾参观军舰，今日能再近距离接触军舰，觉得很触动及对公社科学习很有帮助，「船上可以看到不同设施和军备，觉得国家发展得很强大，感受到安全感。公社科不只考校内课本知识，参观活动也可以补充相关课外知识。」

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区议员：感香港受国家眷顾

西贡区议员刘启康有到场参观，他形容，初见军舰驶入维多利亚港时相当震撼，「来之前已经在看电视直播，见到军舰一路沿香港水域进来，觉得香港受国家眷顾，好荣幸，好开心」。他提到年轻时偶有留意军事资讯，今日近距离观看，感受尤其深刻，形容军人个个整齐肃立，充满正气，指港人如果能多多参与相关活动会更好。

南宁舰中校：东方之珠名不虚传

海军南宁舰编队中校军官雷霄接受访问时表示，正值香港回归祖国29周年，编队官兵使命在肩，倍感光荣，非常期待与广大市民朋友互动交流。雷霄介绍，开放期间市民可参观一系列展示科目，包括信号旗语、损管战术演示、枪械展示，以及海军特有的绳结等。

谈及军舰靠港时看到岸上欢迎队伍的感受，雷霄表示感受到广大市民的热情，这份热情会化作官兵在强军事业征途上不懈的动力。他首次到访香港，「觉得美丽的东方之珠确实名不虚传」，指这次访港最大的期待，就是将海军和人民军队最好的一面呈现在香港民众面前。

海军南宁舰编队中校军官雷霄首次访港，认为「东方之珠确实名不虚传」。
海军南宁舰编队中校军官雷霄首次访港，认为「东方之珠确实名不虚传」。

记者：周育莹

摄影：陈浩元    

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