打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！

热带低气压逐渐逼近，香港天气明日起渐见不稳定，天文台预料周五(3日)起天气渐趋不稳定，另外，现时位于西北太平洋的热带气旋巴威会在下周后期移向台湾以东海域，其下沉气流会为华南带来酷热的天气。

明天骤雨逐渐增多

根据天文台的9天天气预报，明日(3日)至下周四(9日)同样有雨，明天有几阵狂风骤雨及雷暴，骤雨逐渐增多，部分地区雨势较大。离岸间中6级，稍后高地达7级。周六(4日)及周日(5)日同样有狂风骤雨及雷暴。周一(6日)大致多云，几阵骤雨及狂风雷暴，部分地区骤雨较多。

下周中期有骤雨及雷暴

天文台料受活跃偏南气流影响，下周初广东沿岸仍然风势较大及天气不稳定。预料一道广阔低压槽及高空扰动会在下周中期继续为华南沿岸带来骤雨及雷暴。根据9天天气预报，下周二(7日)及周三(8日)大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴。而下周五(10日)及周六(11日)最高气温上升至33度，最低气温也有28度，预料部分时间有阳光。

巴威料移向台湾以东海域

另外，位于吕宋岛西侧海面的热带性低气压已于上午8时增强为今年的第9号台风「巴威」，天文台发布路径概率预报 ，预料会在下周后期移向台湾以东海域，其下沉气流会为华南带来酷热的天气。