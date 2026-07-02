涉尾随女大学生在理大女厕偷窥 26岁工程师获准自签1500元及守行为36个月

26岁工程师涉嫌在理工大学女厕内用手机偷窥女子，在警诫下承认「我𠮶日系一时冲动，跟住咗𠮶女仔入女厕」，及后已删除影像及深感后悔。工程师被控一项窥淫罪，他今早于九龙城裁判法院承认案情，裁判官陈志辉批准以签保守行为处理，被告须自签1500元及守行为36个月，控罪获撤。陈官直言，「你好好彩，我唔知基于咩原因控方俾你签保守行为」，劝谕被告若有任何问题，须尽快寻求医生协助。

被告李卓彦，被控2025年4月11日，在香港理工大学B座女厕内暗中观察或拍摄女子X，而X所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及X处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会X是否同意被他观察或拍摄。

被发现后当面删除影像并道歉

案情指，事主X是理大一年级生，被告则是理大毕业生。在去年4月11日下午3时许，X在B座女厕使用厕格时，发现厕格的上方有部手机，手机的镜头正对著X，X立刻尖叫并冲出厕格，惟当时女厕已没有任何人，X随即离开女厕。X不久后在楼梯发现被告，被告向X道歉，并在X面前删除影像，被告亦向X提供自己的香港身份证，X抄下被告的资料，及后报警求助。被告被捕后在警诫下承认「我𠮶日系一时冲动，跟住咗𠮶女仔入女厕」，并拍下了事主，惟已删除相关影像，已深感后悔。

案件编号：KCCC317/2026

法庭记者：黄巧儿