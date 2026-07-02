涉贿赂银行职员助客开户 2保险中介不认罪明年1月审前覆核

两名保险中介涉嫌贿赂3名时任银行职员，以助客开户，5人共被控串谋使代理人接受利益等三罪，其中2名银行职员早前认罪被判囚。案件今于东区裁判法院再讯，两名保险中介共否认3罪，余下1名银行职员早前认罪，他愿担任控方证人，故辩方申请押后判刑至审讯完结，获裁判官王证瑜批准。因应控方需时准备逾9000页文件，王官押后案件至明年1月13日作审前覆核，届时再决定审期。

两保险中介否认控罪

5名被告依次为30岁卢颖衡，香港上海汇丰银行有限公司（汇丰银行）前财务策划副总裁；35岁韩杰及其妻子34岁周崟瑛，两人均为时任保险经纪兼中介；39岁劳焯俭，汇丰银行时任卓越理财客户经理；以及31岁万卉，汇丰银行时任卓越理财业务经理。

韩杰及周崟瑛今否认两项串谋使代理人接受利益罪，韩杰另否认一项向代理人提供利益罪。控方透露本案牵涉27名控方证人，包括廉署调查员及银行职员，劳焯俭亦作出了无损权益证供。控方指文件多逾九千页，因此希望安排审前覆核，以便减省审讯时间。

周崟瑛否认控罪。资料图片

明年1月13日审前覆核

辩方表示韩杰及周崟瑛将聘用资深大律师清洪，故需时翻译文件，相信在审前覆核可以同意许多证据。控辩双方同意目前未能定下审期，王官终排期案件于明年1月13日作审前覆核，另批准劳焯俭一方申请押后判刑至审讯完结。期间3名被告续准保释。

根据廉署资料，同案被告卢颖衡、劳焯俭及万卉早前各承认一项串谋使代理人接受利益罪，卢颖衡和万卉分别被判囚10个月及半年。

案件编号：ESCC16652025 (Consolidated)

法庭记者：雷璟怡