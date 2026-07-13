宏福苑听证会第六轮周三起举行3场 将听取总结陈词 完成后撰写最终报告

就大埔宏福苑火灾成立的独立委员会，将于7月15日至7月17日进行第六轮共三场听证会，听取总结陈词。听证会将于中环爱丁堡广场三号展城馆三楼多用途厅举行，时间为上午10时至下午1时，以及下午2时15分至4时30分。个别的总结陈词会以英语进行。展城馆现场设有广东话、普通话和英语即时传译。

听证会将预留部分座位予涉事方，并会开放名额予公众人士旁听。为能让更多公众人士出席，听证会的过程将会同步转播至设于展城馆地下，以及香港中央图书馆演讲厅的转播区。主场地和两个转播区共可提供约360个公众人士旁听名额，其中约一半名额会优先分配予宏福苑居民。

审视大埔火灾事故原因 完成本轮后将撰写报告

行政长官先前就大埔宏福苑火灾成立独立委员会，以审视该宗火灾的事故原因及相关问题，并提出建议以防止同类事故再次发生。委员会于2025年12月19日正式展开工作。听证会自2026年3月19日开始，此前已进行了五轮、合共27场。

在完成第六轮听证会后，委员会将无需再举行听证会。委员会将会继续处理大量的书面证供及其他收到的资料，并撰写最终调查报告。