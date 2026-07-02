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宏福苑听证会最后一轮7.15起举行 将听取总结陈词

社会
更新时间：12:06 2026-07-02 HKT
发布时间：12:06 2026-07-02 HKT

大埔宏福苑火灾成立的独立委员会今日（2日）公布，将于7月15日至7月17日进行第六轮共三场听证会，公众人士可于7月6日上午10时至7月9日上午10时期间透过网上系统，选取及预约登记有意旁听的场次。

听取总结陈词  预留一半名额予宏福苑居民

大埔宏福苑火灾独立委员会将在第六轮听证会听取总结陈词。听证会将于中环爱丁堡广场三号展城馆三楼多用途厅举行，时间为上午10时至下午1时，以及下午2时15分至4时30分。听证会将以广东话进行，展城馆现场设有普通话和英语的即时传译。

听证会将预留部分座位予涉事方，并会开放名额予公众人士旁听。为能让更多公众人士出席，听证会的过程将会同步转播至设于展城馆地下，以及香港中央图书馆演讲厅的转播区。主场地和两个转播区共可提供约360个公众人士旁听名额，其中约一半名额会优先分配予宏福苑居民，传媒则另行安排。

7月6日起接受网上预约 按先到先得原则分配

为避免公众人士在现场长时间排队轮候，并让有意旁听者能提前确实知悉是否已取得名额，第六轮听证会将全面采用网上预约登记。公众人士（包括宏福苑居民）须于7月6日上午10时至7月9日上午10时期间，透过指定网页选取有意旁听的日子（可选取一场或多场），并递交登记表格。委员会秘书处将根据系统接收表格的时间纪录，按先到先得的原则分配名额。

成功登记人士将于7月13日或之前收到确认通知。电话短讯通知将以「#IC-hearing」为发送人名称；若登记时有提供电邮地址，电邮通知将由 [email protected] 发出。如未于该日期前收到通知，即表示登记不成功。就每场听证会每人只限登记一次，重复登记将不获受理。

审视大埔火灾事故原因 完成本轮后将撰写报告

行政长官先前就大埔宏福苑火灾成立独立委员会，以审视该宗火灾的事故原因及相关问题，并提出建议以防止同类事故再次发生。委员会于2025年12月19日正式展开工作。听证会自2026年3月19日开始，此前已进行了五轮、合共27场。

在完成第六轮听证会后，委员会将无需再举行听证会。委员会将会继续处理大量的书面证供及其他收到的资料，并撰写最终调查报告。
 

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