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授勋2026｜铁通穿窗直插胸口 城巴车长罗志刚临危救全车获颁社区服务奖状：真系好开心

社会
更新时间：11:19 2026-07-02 HKT
发布时间：11:19 2026-07-02 HKT

去年9月15日，城巴车长罗志刚驾驶967号线巴士沿青朗公路行驶期间，遭遇罕见的突发意外，一枝铁通突然飞插驾驶室，在这生死悬于一线的危急关头，罗志刚仍保持高度镇定，强忍剧痛将巴士安全停靠路肩，成功挽救了全车乘客的性命。特区政府日前（7月1日）公布授勋及嘉奖名单，罗志刚凭借在突发交通意外中展现的高度冷静与专业精神，获颁授「行政长官社区服务奖状」。

铁通穿过车窗 忍痛煞车保全车平安

罗志刚(2日)今日接受电台节目访问时，重提这段惊险经历。意外发生在青朗公路，当时罗志刚正驾驶巴士行驶。他远远看见有物体横跨左线及中线，本欲减速并驶向路肩绕过，岂料旁边一架车辆高速驶过，一枝铁通随即受强大冲力弹起，穿过挡风玻璃直插罗车长的胸口。他忆述当时车身微斜，加上身处快速公路，环境十分危险。他依然咬紧牙关忍住剧痛，维持清醒意识踩下煞车掣，将巴士安全停泊在路肩。停定车辆后，他才向车厢乘客挥手呼救，请求他们协助报警及通知巴士公司，成功避免了一场可能发生的大型交通意外。

被问到在意外发生后仍能保持镇定，他表示第一时间要顾及乘客的安全，后来的车辆车速也比较快，「惊有车碰撞埋嚟就危险」。

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克服阴影 复工重返熟识路线

罗志刚坦言当时事发一度感到紧张，「自己系度谂啱啱近住心脏位置，会唔会有事」，甚至出现想睡觉的感觉，而胸口的伤痕至今依然存在。在复工的第一天，他再次驾驶途经事发地点时，虽然心里难免有些许感觉，但他选择不再理会，继续专心驾驶。他只需很短的时间便完全克服了心理障碍，甚至主动要求照样驾驶967号巴士线。

视客如友 乘客慰问成最大动力

促使罗志刚坚持驾驶967路线的最大原因，是他对沿线乘客建立的深厚感情。他负责驾驶中班，由于班次准时，每天都有熟悉的面孔在固定时间候车。意外发生的一刻，不少熟客在车厢内不断安抚他，告诉他已经报警，救护车很快就到，让他感到十分窝心。而在他伤愈复工的首天，许多乘客一上车便热情地向他打招呼，并关心他的身体状况。他形容乘客就像亲切的朋友，有时自己放假几天，乘客也会察觉。这种深厚的人情味，成为了他继续做好车长工作的重要动力。

对于荣获社区服务奖状。罗车长对此感到开心，「真系好开心，我一个小市民都可以得到呢啲奖状」，并谦虚地感谢评审人员。

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