单程证︱赴港澳定居新规明确审批条件 黄国：摆脱人为判断或酌情权

国家出入境管理局日前公布「单程证」到港澳定居的新规定，将夫妻团聚类申请分居年限订为满3年。工联会立法会议员黄国认为，新规定进一步完善原有制度，令审批条件变得更明确、具体和清晰，防范以往可能出现的滥用情况，审批速度有望加快。

剔除遗产继承及领养类别防滥用

黄国今日（7月2日）在电台节目表示，新规定最明显的改变是收窄了合资格范围，剔除部分过往容易引起争议或被滥用的申请类别。他举例指，过往有内地居民以「来港继承亲属遗产」为由申请单程证定居，但随着现时内地各省市赴港签证已十分便利，申请人根本无需为处理遗产而专程来港定居，因此该条款已被取消。

此外，「无依无靠长者或儿童（包括领养子女）投靠香港亲戚」的类别亦被剔除，他解释，过往工联会处理求助个案时，往往难以界定何谓「真假领养」，容易衍生滥用问题。至于「非婚生子女」来港定居，过往虽可透过医学亲子（血缘）鉴定作为特殊酌情处理，但由于相关情况在内地未必完全合法合规，故新制度下亦取消了这类人为的特殊处理空间，以进一步规范审批制度。

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「以往是申请 现在是审批」

黄国指，针对保留的申请类别，新安排订下了更具体的硬性指标。在「夫妻团聚及偕行子女类」方面，以往采用计分制，如需达109.6分，约等同3年，但实际等候时间往往因各省市名额而异，广东省等热门地区可能需要4至5年，偏远省份因申请人数较少，则可能两年便获批。新制则划一并明确规定，申请人与港澳配偶必须分居满3年，只要符合此条件且名额许可，审批速度有望加快。

「子女照顾父母类」方面，新制亦清晰划定年龄界线：申请人必须为18至59岁的壮年，而其定居港澳的父母必须年满60岁，且在港澳没有其他子女。黄国补充，若香港长者已达八九十岁，想申请同样已年过60岁的内地子女来港照顾，按现时新规将不获批准，此举旨在确保申请聚焦于实际的照顾需要。

黄国强调，是次单程证政策调整体现了内地的政务改革方向，将以往依赖人为判断或酌情权的空间大幅压缩。新机制下，各项要求如年龄限制、在港有无其他子女等，变得客观明确，处理的方式亦有明显改变，形容「以往是申请，现在是审批」，只要申请人能证明完全符合条件，当局就必须予以批准；即使申请受阻，亦有明确机制供申请人提出上诉，令整体制度更加透明及公平。