南宁舰衡阳舰抵港 李家超出席欢迎仪式 感谢国家对香港关怀和支持

解放军导弹驱逐舰南宁舰、导弹护卫舰衡阳舰组成的海军舰艇编队今日（2日）起至6日来港，两艘战舰于7月4日及5日开放予市民参观。今早举行欢迎仪式，行政长官李家超致辞时称：「这是继去年7月和10月两支国家舰艇编队访港后，一年内再有海军舰艇来访，充分体现国家对香港的高度重视、关心和支持，相信许多香港居民和他一样，都为此感到振奋。」

具三大重大意义

李家超表示，今年是中国共产党成立105周年，亦是香港回归祖国29周年，南宁舰编队在如此重要时刻访港，有三大重大意义，分别为：展示国防科技实力，坚定民族自信；彰显海务上的责任担当，激发民族自豪；感受国防力量强大，厚植爱国情怀。

他指出，南宁舰是国家自主研发建造的052D型导弹驱逐舰，具备区域防空、对海突击等综合作战能力，展现新时代国防和军队建设的成就，让市民深刻认识「国家强，则民族立；民族兴，则香江安」的道理。此外，南宁舰服役五年来，已执行亚丁湾护航、苏丹撤侨、多国海上联演和常态化战备警巡等多个任务。他指，海军是国家综合实力、科技实力和国防实力跨越式发展的缩影。编队的远航行动，展示了国家维护地区和世界和平的决心与能力。

李家超表示，舰艇开放参观，为市民提供难得机会亲身感受国家军事力量的强大。年轻人透过与官兵互动交流学习军人的精神，他指，这场爱国教育课必将在年轻一代心中生根发芽。

李家超发表讲话后离开讲台，和一众官员上船参观，沿途学生和市民代表挥舞国旗和区旗欢呼。

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舰上官兵向岸上挥手致意

衡阳舰于早上9时正进入军营范围，驻军代表列队奏乐欢迎。有驻港部队组成的队伍朝战舰挥手欢迎，舰上官兵则向岸上挥手。舰上亦挂有横幅，写上「香江潮涌千帆阔，军民携手一家亲」、「驰骋深蓝护国土，碧波砺剑卫华夏」、「人民海军忠诚使命，守护香港长治久安，携手共赴民族复兴伟大征程」。

记者：周育莹

摄影：刘骏轩、卢江球、陈浩元