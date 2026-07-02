每日杂志‧人物志｜山野历奇照亮迷惘心灵 赵善施伴戒毒者寻回人生指南针

薄荷绿的眼镜、鲜艳的衣着，是户外活动教练赵善施（阿施）的招牌打扮，也是他特意留给学生的「第一印象」，盼拉近彼此的距离。对不少学生而言，阿施就像人生路上的「指南针」。然而，年少时的他，也曾误入歧途，直至偶然接触山艺，在导师的陪伴与启发下重整生命，并投身社福界工作。过去近30年，他以山野作为生命教育的平台，陪伴戒毒者走过复元之路，帮助长者重拾梦想，并发掘有特殊学习需要（SEN）学童的领导才能。他形容，传授技术知识以外，更重要是让他们学会如何走好未来的路。

赵善施与多间学校合作，为特殊学习需要（SEN）的学生提供户外训练。受访者提供

赵善施每次上山都会带上许多工具，包括指南针、沙漏等，用以辅助教学。

阿施相信，人是可以改变的。这份信念，源于他的成长经历。阿施坦言，年轻时一直活在迷惘之中。中三离校后，他曾入读工业学院，却始终找不到目标，在环境影响下，他开始流连机舖，认识了黑社会人士与吸毒者。

眼看身边的人陆续被捕，他幡然醒悟，这样的生活不能继续下去。他庆幸自己没有越陷越深。醒觉过后，他决心重新出发，辗转做过厨房学徒、保险、冲晒菲林等30多份工作，也报考过纪律部队，希望找到一份能够长久发展、让自己感受到价值的工作，惟始终未能如愿。

人生陷入低潮之际，他经过旺角，偶然翻阅一本进修课程小册子，报读了初级山艺证书课程，原本只想学习一项技能，却意外成了人生转捩点。

曾误入歧途 今活出自我

他形容，在山上会遇到不同问题，例如遇上大雨，没有地方可以躲避，只能依靠装备继续前行。尽管经历困难，阿施却形容那段日子犹如「脱胎换骨」，山野让他明白，只要有足够准备，困难并不可怕，与其逃避，不如学会面对。他乐道，曾经在大自然经历风雨的人，面对人生逆境时，往往更有韧力，也较少轻易放弃。

但论真正改变阿施人生的，却是课程中遇上的师父。阿施说，自己一直渴望得到别人的肯定和支持，师父的出现，正正填补了这份缺失。师父从不刻意说教，而是透过陪伴、鼓励和信任，令他感受到「有人关顾、有人支持、有人站在身边」的安全感。他笑言，如今带领活动时，不少与人相处的方式都受师父影响。

「印象最深的是师父问我，有没有想过三年后的自己会是怎样？」正是在这次谈话过后，他开始认真规划人生。其后，他作为助教，与师父一起带领SEN学童的山野训练。虽然没有任何报酬，但阿施乐在其中，也亲眼看见户外活动如何帮助不同的人重新认识自我、建立自信。

他说，师父从不把「助人」挂在嘴边，却总是身体力行，以行动影响身边每一个人。可惜的是，这段师徒情未能圆满。师父后来在山上离世，阿施坦言，当年对自己打击甚大，一度陷入抑郁。即便如此，阿施没有因此离开山艺，反而选择带着师父的精神走下去。他透过山艺课程中结识的社福界朋友，加入了一间滥用药物辅导中心，任职户外历奇活动教练。他相信，师父当年照亮了他的前路，自己现在也能成为别人的同行者。

现年50岁的赵善施表示，会担心身体的转变。 受访者提供

发掘SEN学童领导才能

访问当日，阿施的手机收到2则讯息，均来自他曾经帮助过的戒毒人士。一人捎来好消息，表示已进入救生员考核的最后一关；另一人则向他道谢，形容他如同生命中的「指南针」，修正了方向，提醒他生命依然有好多可能性。阿施将讯息翻看了数遍，露出欣慰的笑容。对他而言，这些人的转变，得来不易。

他忆述，其中一名发来讯息的戒毒人士Alex（化名），约7年前在辅导中心接受戒毒服务。他至今记得在一次山艺活动，对方冒着被剃光头发的风险，也要用粗口痛骂他，质问他是否故意捉弄。阿施没有动怒，反而明白，戒毒人士往往因过去的经历而对人充满戒备。即使Alex离开中心后，他仍不时主动传讯息，简单的一句「最近怎样？」确认对方平安便已足够。多年后，昔日那个满身防备的青年，如今修读社工，并感谢阿施的坚持与付出。

阿施在中心工作了14年。离开社福界后，他未停下脚步，继续与不同学校合作。他分享，曾带领一班自闭症学生参与活动，并要求他们闭上双眼。开始前，一名学生坦言从未试过担任领袖，一直认为自己的说话毫无价值。然而在活动过程中，他逐渐学会表达，其他同学亦发现，只要愿意聆听指示，团队也能完成任务。活动结束后，负责指挥的学生表示，首次感受到自己也可以成为值得别人信任的人。阿施认为，这种改变无法单靠课堂讲解达到，必须亲身经历，才能真正建立信心。

赵善施表示，在山上训练时会用绳框出情绪休息区，让SEN学童有需要时使用。

帮助长者找回人生方向

除了SEN学生，他亦与长者中心合作举办山艺课程。其中一次，参加长者需要寻找定向中的A点、B点和C点，不少长者遍寻C点而不得，他便借此发问，「在人生里，有没有一个属于你的C点？」，即那些一直想做，却从未实现的梦想。不少长者沉默良久，才缓缓开口——有人希望拥有健康的身体，有人说以往只顾工作，现在想享受美食，「对于低动机的长者，有些平时只留在家中，参与活动找回失去很久的梦想。」

赵善施说，不少长者在山艺课程中重拾年轻时的梦想。 受访者提供

他说，很多人1年后可能已忘记走过哪座山，但仍能记得某次活动带来的感动。在他看来，户外历奇的价值，正在于提供了与日常生活截然不同的环境，让人暂时放下原有的身分与标签，在一次又一次的经历中，重新相信自己可以做到，找回自己的人生方向。他笑言，「很多人以为我只是教行山，其实十次有九次半，我都是在谈生命。」

学生在赵善施的指南针教具后，写下对他的生日祝福。

陪伴过无数低谷中的人，阿施打趣说，平时最常做的事，就是叫人写「金句」。他常说的一句是「Keep going（继续前进）」，「人生总有感到累的时候，但当你知道自己的方向，看一看它，然后继续走」。他希望每一个见过他、参与过活动的人士，在想放弃的时候，还是能够看远一点，多走一步。

赵善施笑言，平时常叫人写「金句」，连潜水课程也不例外。 受访者提供

「不背负他人生命之重」 以适当距离陪对方前行

一路走来，阿施陪伴、帮助过不少陷入低谷的人，也逐渐建立起属于自己的信念——不必背负他人生命之重前行，而是在适当的距离陪伴对方，将这份同行的力量延续下去。

他忆述，曾有戒毒康复者醉酒后致电向他倾诉，他明白当下未必是说教的适当时机，只要听到对方近况、了解对方内心的想法，便会「见好就收」，留一点空间给对方。

他坦言，无法替对方解决所有问题，但希望以「教练」这个身分，成为他们在社区的联系，「如果他们遇上困难，也希望他们愿意找我。」惟他强调不会将他人的负面情绪带回家，否则自己也会身心俱疲。

近年，他更多了一份使命感。他笑言，希望能培训更多有心及信念一致的教练，加入支援SEN学童，将这份力量延续下去，「如果懂得与他们相处，知道应如何介入、如何真正帮到他们，这就是我想做的事。」

记者：潘明卉