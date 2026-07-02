天文台：位于南海中部的热带低气压将会有所增强 于上午7时40分发出一号戒备信号

天文台清晨5时发出特别天气提示，指按照现时预测，位于南海中部的热带低气压将会有所增强。天文台会在上午7时40分发出一号戒备信号。预料该热带气旋会在今明两日（7月2日及3日）大致移向海南岛至北部湾一带，与本港保持400公里或以上的距离。

受其影响，本港星期五风势增强，天气渐转不稳定，海有涌浪，狂风骤雨逐渐增多，部分地区雨势较大。而受地形影响，部分高地可能短暂吹烈风。随著该热带气旋在周末期间（7月4日至5日）于华南西部沿岸登陆，本港天气将逐渐转为受活跃偏南气流主导，风势仍然颇大，间中有骤雨及狂风雷暴。市民请留意天文台的最新天气消息，若进行户外活动，尤其是水上活动时，更要时刻留意天气变化，注意安全。

副热带高压脊正覆盖华南沿岸。同时，骤雨影响该区。

在上午五时，位于南海中部的热带低气压集结在西沙之东南偏东约220公里，预料向西北偏西移动，时速约22公里，大致移向海南岛一带。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨，初时局部地区有雷暴。日间部分时间有阳光及酷热，最高气温约33度。吹和缓至清劲东至东南风，高地间中吹强风。

展望明日风势增强，骤雨逐渐增多，海有涌浪。星期六风势颇大，间中有大骤雨及狂风雷暴。随后两三日天气仍然不稳定。

分区气温

九天天气预报

副热带高压脊会在今日继续为广东内陆带来酷热的天气。而现时位于南海中部的热带气旋会在今明两日逐渐增强并大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，天气渐转不稳定，有狂风骤雨及雷暴，海有涌浪。受活跃偏南气流影响，周末至下周初广东沿岸风势仍然颇大，间中有大骤雨及狂风雷暴。预料一道广阔低压槽会在下周中期影响华南沿岸。