天文台：一号戒备信号会在今日维持 评估是否需要在明日改发三号强风信号

天文台上午7时40分发出一号戒备信号。在上午8时，位于南海中部的热带低气压集结在香港以南约630公里，即在北纬16.7度，东经113.2度附近，预料向西北偏西移动，时速约22公里，大致移向海南岛。

天文台指，按照现时预测，该热带低气压会逐渐增强，并会在今日大致移向海南岛，与本港保持500公里或以上的距离。一号戒备信号会在今日维持。

随著该热带气旋靠近华南沿岸，预料本港明日风势会逐渐增强，天气渐转不稳定，狂风骤雨增多，而受地形影响，部分高地可能短暂吹烈风。天文台会视乎该热带气旋的强度变化、其相关的强风区与珠江口的距离及本地风力的情况，评估是否需要在明日改发三号强风信号。海面有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动，并留意最新天气消息。

副热带高压脊正覆盖华南沿岸。同时，骤雨影响该区。

在上午五时，位于南海中部的热带低气压集结在西沙之东南偏东约220公里，预料向西北偏西移动，时速约22公里，大致移向海南岛一带。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨，初时局部地区有雷暴。日间部分时间有阳光及酷热，最高气温约33度。吹和缓至清劲东至东南风，高地间中吹强风。

展望明日风势增强，骤雨逐渐增多，海有涌浪。星期六风势颇大，间中有大骤雨及狂风雷暴。随后两三日天气仍然不稳定。

分区气温

九天天气预报

副热带高压脊会在今日继续为广东内陆带来酷热的天气。而现时位于南海中部的热带气旋会在今明两日逐渐增强并大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，天气渐转不稳定，有狂风骤雨及雷暴，海有涌浪。受活跃偏南气流影响，周末至下周初广东沿岸风势仍然颇大，间中有大骤雨及狂风雷暴。预料一道广阔低压槽会在下周中期影响华南沿岸。