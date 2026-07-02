一号戒备信号正在生效 天文台：强雷雨带正靠近 料未来一两小时影响本港

天文台在7月2日上午7时40分发出一号戒备信号。南海中部的热带低气压影响下，预料周五天气会渐转不稳定。

打风．7月2日最新资讯

【20:45】天文台发特别天气提示，指一道强雷雨带正从珠江口以南水域靠近，预料会在未来一两小时影响本港。市民请提高警惕。

【16:45】天文台指，今日日间该热带低气压的组织仍较为松散，大致采取偏西路径移向海南岛以南海域，与本港保持相当距离。一号戒备信号会至少维持至明日中午12时。

随后天文台会视乎该热带气旋的强度变化、其强风区与珠江口的距离及本地风力情况，评估是否需要改发三号强风信号。

在下午5时，位于南海中部的热带低气压集结在香港之西南偏南约630公里，即在北纬17.2度，东经111.5度附近，预料向西或西北偏西移动，时速约14公里，大致移向海南岛。

【13:45】在下午2时，该热带低气压集结在香港之西南偏南约610公里，预料向西北偏西移动，时速约18公里，大致移向海南岛。天文台指，过去数小时，该热带低气压仍维持较弱强度，卫星云图显示对流主要集中在南侧。

【11:45】在正午12时，位于南海中部的热带低气压集结在香港之西南偏南约620公里，即在北纬17.0度，东经112.4度附近，预料向西北偏西移动，时速约18公里，大致移向海南岛。

天文台指，该热带低气压今早维持较弱强度，卫星云图显示对流主要集中在南侧，而零散骤雨正影响广东沿岸及邻近海域。预料该热带低气压会逐渐增强，并会在今日大致移向海南岛，与本港保持500公里或以上的距离。一号戒备信号会在今日维持。

本港今早部分高地间中吹强风，而随著该热带气旋在明日靠近华南沿岸，预料本港离岸及高地风势会有所增强，天气渐转不稳定，狂风骤雨会较多。天文台会视乎该热带气旋的强度变化、其强风区与珠江口的距离及本地风力情况，评估是否需要在明日改发三号强风信号。

【07:50】天文台指，在上午8时，位于南海中部的热带低气压集结在香港以南约630公里，即在北纬16.7度，东经113.2度附近，预料向西北偏西移动，时速约22公里，大致移向海南岛。

天文台表示，按照现时预测，该热带低气压会逐渐增强，并会在今日大致移向海南岛，与本港保持500公里或以上的距离。一号戒备信号会在今日维持。

随著该热带气旋靠近华南沿岸，预料本港明日风势会逐渐增强，天气渐转不稳定，狂风骤雨增多，而受地形影响，部分高地可能短暂吹烈风。天文台会视乎该热带气旋的强度变化、其相关的强风区与珠江口的距离及本地风力的情况，评估是否需要在明日改发三号强风信号。海面有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动，并留意最新天气消息。

副热带高压脊会在今日继续为广东内陆带来酷热的天气。而现时位于南海中部的热带气旋会在今明两日逐渐增强并大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，天气渐转不稳定，有狂风骤雨及雷暴，海有涌浪。受活跃偏南气流影响，周末至下周初广东沿岸风势仍然颇大，间中有大骤雨及狂风雷暴。预料一道广阔低压槽会在下周中期影响华南沿岸。