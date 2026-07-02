Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一号戒备信号正在生效 天文台：会至少维持至明日中午12时

社会
更新时间：16:50 2026-07-02 HKT
发布时间：13:43 2026-07-02 HKT

天文台在7月2日上午7时40分发出一号戒备信号。南海中部的热带低气压影响下，预料周五天气会渐转不稳定。

打风．7月2日最新资讯

【16:45】天文台指，今日日间该热带低气压的组织仍较为松散，大致采取偏西路径移向海南岛以南海域，与本港保持相当距离。一号戒备信号会至少维持至明日中午12时。

随后天文台会视乎该热带气旋的强度变化、其强风区与珠江口的距离及本地风力情况，评估是否需要改发三号强风信号。

在下午5时，位于南海中部的热带低气压集结在香港之西南偏南约630公里，即在北纬17.2度，东经111.5度附近，预料向西或西北偏西移动，时速约14公里，大致移向海南岛。

【13:45】在下午2时，该热带低气压集结在香港之西南偏南约610公里，预料向西北偏西移动，时速约18公里，大致移向海南岛。天文台指，过去数小时，该热带低气压仍维持较弱强度，卫星云图显示对流主要集中在南侧。

【11:45】在正午12时，位于南海中部的热带低气压集结在香港之西南偏南约620公里，即在北纬17.0度，东经112.4度附近，预料向西北偏西移动，时速约18公里，大致移向海南岛。

天文台指，该热带低气压今早维持较弱强度，卫星云图显示对流主要集中在南侧，而零散骤雨正影响广东沿岸及邻近海域。预料该热带低气压会逐渐增强，并会在今日大致移向海南岛，与本港保持500公里或以上的距离。一号戒备信号会在今日维持。

本港今早部分高地间中吹强风，而随著该热带气旋在明日靠近华南沿岸，预料本港离岸及高地风势会有所增强，天气渐转不稳定，狂风骤雨会较多。天文台会视乎该热带气旋的强度变化、其强风区与珠江口的距离及本地风力情况，评估是否需要在明日改发三号强风信号。

【07:50】天文台指，在上午8时，位于南海中部的热带低气压集结在香港以南约630公里，即在北纬16.7度，东经113.2度附近，预料向西北偏西移动，时速约22公里，大致移向海南岛。

天文台表示，按照现时预测，该热带低气压会逐渐增强，并会在今日大致移向海南岛，与本港保持500公里或以上的距离。一号戒备信号会在今日维持。

随著该热带气旋靠近华南沿岸，预料本港明日风势会逐渐增强，天气渐转不稳定，狂风骤雨增多，而受地形影响，部分高地可能短暂吹烈风。天文台会视乎该热带气旋的强度变化、其相关的强风区与珠江口的距离及本地风力的情况，评估是否需要在明日改发三号强风信号。海面有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动，并留意最新天气消息。

副热带高压脊会在今日继续为广东内陆带来酷热的天气。而现时位于南海中部的热带气旋会在今明两日逐渐增强并大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，天气渐转不稳定，有狂风骤雨及雷暴，海有涌浪。受活跃偏南气流影响，周末至下周初广东沿岸风势仍然颇大，间中有大骤雨及狂风雷暴。预料一道广阔低压槽会在下周中期影响华南沿岸。

 

最Hit
梁珊离世享年81岁  儿子证实7月1日与世长辞  杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
00:53
梁珊离世享年81岁  儿子证实7月1日与世长辞  杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
影视圈
4小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
6小时前
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
01:24
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
社会
4小时前
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
5小时前
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-01 14:00 HKT
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
影视圈
3小时前
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
影视圈
3小时前
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
楼市动向
11小时前
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
2026-07-01 17:03 HKT