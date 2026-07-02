回归29周年｜罗淑佩：香港稳步迈向「由治及兴」　启德体育园门票销量跃居亚洲第一

昨日（7月1日）是香港回归祖国29周年，同时亦是中国共产党成立105周年。文化体育及旅游局局长罗淑佩在社交平台发文表示，早上出席回归升旗礼及庆祝酒会后，随即透过电视直播观看「庆祝中国共产党成立105周年大会」及出席香港特区庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式，与社会各界人士一同见证这个重要时刻。

感谢习近平关心香港 冀更好融入国家发展大局

罗淑佩表示，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京人民大会堂亲自颁授「七一勋章」予获奖者，并发表重要讲话，全面回顾中国共产党团结带领全国各族人民不懈奋斗的光辉历程，深刻阐述党开辟实现中华民族伟大复兴正确道路的艰辛与成就，并展望党和人民事业发展前所未有的光明前景。她表示，今天中国人民已经把命运牢牢掌握在自己手中，正以自信、自立、自强的姿态阔步迈向更加美好的未来，作为中国人，深感自豪，倍感激励。

她又表示，衷心感谢习近平总书记长期以来对香港的关怀和支持，并指习近平强调，促进香港、澳门长期繁荣稳定，是中华民族伟大复兴的内在要求。新征程上，要全面准确、坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方针，落实「爱国者治港」、「爱国者治澳」原则，提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展，支持港澳更好融入和服务国家发展大局。

访港旅客连续四年上升

罗淑佩表示，在中央政府坚强后盾支持下，加上香港特区政府的不懈努力，香港正稳步迈向「由治及兴」的新征程。她指，近年香港在多项国际指数排名中表现卓越，经济持续向好，民生显著改善，充分展现「一国两制」的强大生命力。她称，特区政府全力推动盛事经济，启德体育园启用一年，门票销量已跃居亚洲第一、全球第三，连串国际文化体育盛事及演唱会相继在港举行，吸引旅客一来再来，带动访港旅客连续四年上升，并转化为实质可见的经济收益，真正体现「拼经济谋发展、惠民生添幸福」的施政理念。

罗淑佩表示，踏上国家发展新征程，香港既是积极的参与者，更是实实在在的受益者。特区政府将善用「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，持续提升治理效能，全力发展经济、改善民生，推动香港实现高质量发展。同时，香港特区政府正全速编制首份《五年规划》，主动对接国家「十五五」规划，抓紧当中的庞大机遇，更好融入和服务国家发展大局，为实现中华民族伟大复兴的宏伟目标贡献香港力量，奋勇前行。