回归29周年｜沙田马场回归赛马日 上海客10蚊赢$850：以后要常来 不来都不行!

为庆祝香港特别行政区成立29周年，香港赛马会今日（7月1日）在沙田马场举行「香港共庆回归赛马日」，市民可免费进入马场公众席，亦有餐厅提供优惠套餐及商品，虽然下午天气炎热，但无阻市民及游客亲身到场，感受一下热闹气氛。有上海旅客首次下注便赢了数百元，称「以后要常来，不来都不行。」

开幕仪式有政务司司长陈国基出席作主礼嘉宾，现场邀请了著名男高音张英席，在香港警察乐队的现场伴奏与庄严奏乐下献唱国歌，并表演《我的祖国妈妈》、《我爱你中国》以及和《中年好声音》的歌手合唱《东方之珠》。

上海游客形容今日是「大喜的日子」 赞马场氛围

来自上海的朱先生首次到访沙田马场，形容今日是「大喜的日子」，既为庆祝香港回归中国29周年，亦因公司团建来港旅游。他对马场环境赞不绝口，认为设施完善，工作人员亦服务细心，气氛相当不错，「大家都像一家人一样玩得很开心」，期望学习马场的成功经验。

他表示，首次下注便留下好印象，用10元独赢获得850元，认为「祖国的运气、香港的运气、公司的运气都会越来越好」，并表示以后来港必定再访马场，「我觉得我以后要常来，不来都不行」，回国后也会向亲友推介。

对香港回归29周年，他称，感受到大家都是一家人，都如同兄弟姐妹般，希望香港在祖国的大家庭中发展得越来越好，港人对内地旅客的交流与服务「完全把内地人当作一家人」，令他深感亲切。他又提到，公司已在香港落户投资，认为香港文化、海边城市气候及「港人治港」的包容性均具吸引力，香港在内地连接国际亦起到重要桥梁作用，协助公司业务拓展至欧洲、美洲。

杨小姐料投注1000至5000元

来自浙江的杨小姐首次到访马场，她表示，此行主要旅行及探访在港大读博士的朋友，借机体验香港赛马文化，预计会投注1,000至5,000元。她称，透过社交平台了解到赛马在香港十分流行，适逢回归29周年，能够亲身参与「非常荣幸」，开场表演的唱国歌更令她「特别感动」，感受到团结力量，「虽然是一国两制，但是还是能觉得大家是一家人，说著同样的语言，非常非常热爱国家，特别想要庆祝这个伟大的日子。 」

她形容，马场气氛热闹，许多年轻人拍照打卡，又会倾向用手机投注和观看比赛，与传统印象中「年纪稍为大些的拿着卡片」形成对比。她亦参加了场内新设的娱乐项目，包括密室逃脱、饮凉茶及模拟骑马游戏，认为「非常能吸引年轻人」。她透露，是次旅行共消费约1.7万元，主要用于购物及美食，并购买眼镜及精品手袋，又赞赏香港购物免税、汇率相对便宜，美食非常多，「如果不加购物的话，还是比较物美价廉的」，加上现时支付方式越来越便利，普通话交流亦很畅通，「包容度非常高」。

黄生黄太：对马场改观 原来好多嘢睇

从钻石山前来的市民黄生黄太表示，平日一年仅会来一两次，今次主要因为可以免费入场，加上天气炎热不想北上，遂决定入场感受气氛同消遣。黄太称，今次发现除了观看赛事外，马场有「好多嘢睇」，有不少未曾到访的展览和歌手表演，感觉相当新鲜，亦对马场改观「原来咁多嘢唔同咗」，尤其每逢特别节日，如回归、新年期间气氛更热闹，令人相当投入。她笑言，自己下注三十元已输掉两场，但仍期待下一场能否「翻身」，也是小赌怡情。

今日共有11场赛事，首场赛事于4时开始，焦点赛事有「香港友好协进会杯」于下午5时开始、「香港回归杯」于晚上6时开始及「粤港杯」则于晚上7时05分开始。律政司司长林定国、中联办副主任孙尚武及外交部驻港特派员公署副特派员李永胜为「香港回归杯」颁奖。

记者：何姵妤

摄影：吴艳玲