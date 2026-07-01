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灭鼠｜承办商被指「养老鼠」交数 食环署 : 已即时要求纠正及发口头警告 将严肃处理

社会
更新时间：18:51 2026-07-01 HKT
发布时间：18:51 2026-07-01 HKT

食环署葵涌的外判灭鼠队被指将每日收集到的部分活鼠，运到区内游乐场的山边以老鼠笼「饲养」，未有即时销毁，被质疑是否涉「养老鼠」「交数」追KPI，食环署回复指，该署接获查询后，凭当时掌握的资料及实地视察，发现承办商不当存放老鼠笼，署方已即时要求承办商纠正及向其发出口头警告。该署亦已指令承办商必须严格遵守合约规定，妥善存放相关物品，并停止在涉事地点存放老鼠笼及进行清洁和消毒。该署会继续采取措施监察承办商的表现。若确认有违反合约的情况，该署定必按合约规定严肃处理，杜绝任何违规或影响环境衞生的行为。

食环署: 无就灭鼠量设具体要求  如捕获活鼠须按程序人道处置

食环署在与承办商签订的合约中清楚订明所需防治鼠患工作的服务范围、工作要求和服务表现标准。承办商须按合约规定向食环署提交每日工作计划，并根据获批核的工作计划和指引执行防治鼠患工作，当中包括在适当地方施放毒鼠饵、设置捕鼠笼和填补鼠洞等，但没有就灭鼠数量设定具体要求。此外，承办商须妥善记录相关工作详情，包括捕获活鼠和检获死鼠的数目、地点及处理方法，并向食环署提交书面报告和照片纪录。如捕获活鼠，承办商须按既定程序妥善及人道地处置。

食环署强调，若发现承办商有违反合约，定必严肃处理，杜绝任何违规或影响环境衞生的行为。资料图片
食环署强调，若发现承办商有违反合约，定必严肃处理，杜绝任何违规或影响环境衞生的行为。资料图片
食环署人员会透过分析鼠只活动调查结果、鼠患黑点分布、鼠患投诉和捕获活鼠及检获死鼠的数目等客观数据，配合实地巡查、突击检查和查核工作纪录等，监察承办商的工作表现和成效。资料图片
食环署人员会透过分析鼠只活动调查结果、鼠患黑点分布、鼠患投诉和捕获活鼠及检获死鼠的数目等客观数据，配合实地巡查、突击检查和查核工作纪录等，监察承办商的工作表现和成效。资料图片

承办商若违规 会警告、发失责通知书并扣月费

食环署人员会透过分析鼠只活动调查结果、鼠患黑点分布、鼠患投诉和捕获活鼠及检获死鼠的数目等客观数据，配合实地巡查、突击检查和查核工作纪录等，监察承办商的工作表现和成效。如发现承办商有违规、失责行为或没有按照合约条文提供相关服务，食环署会采取跟进行动，包括发出口头警告、书面警告及失责通知书并扣减服务月费，有关服务表现纪录亦会影响投标者日后竞投署方的合约。
 

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