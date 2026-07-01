回归29周年｜信和集团商场旗海飘扬庆祝 巨型扭蛋机现人龙 直播睇世界杯派送Switch 2

今日（1日）为香港特别行政区成立29周年，信和集团旗下多个商场同步推出庆祝活动，并于旗下数十个物业悬挂数以千计的国旗及区旗，为全城注入喜庆氛围。各商场特设的「超巨型扭蛋机」大受欢迎，全日派发逾万份礼品。并且适逢国际足球盛事，商场举办的睇波派对更送出人气游戏机及模型，吸引大批市民一家大小到场同乐，节日气氛浓厚。

巨型扭蛋机派逾万礼品

信和集团旗下商场包括屯门市广场、奥海城、荃新天地、中港城及利东街，今日同步举行庆祝活动。当中奥海城、屯门市广场及荃新天地人潮尤为汹涌，特设的巨型扭蛋机成为全城焦点，排队参与的市民络绎不绝。活动合共派发逾万份精选礼品，包括人气零食及饮品，现场市民面上挂满笑容，为社区传递幸福感。

直播足球盛事 叶鸿辉三代同堂睇波

适逢国际足球盛事正进行得如火如荼，奥海城、屯门市广场及荃新天地提供免费足本直播赛事。奥海城及屯门市广场分别设有430吋及540吋巨型大电视与人造草地，各自吸引逾千名及五百名球迷到场观战，气氛热烈犹如置身现场。

在7月1日早场的睇波派对将气氛推至顶点，奥海城大派Nintendo Switch 2主机予幸运球迷，屯门市广场则送出LEGO®足球模型，现场欢呼声此起彼落。此外，香港足球先生叶鸿辉「英雄辉」更三代同堂，与同为忠实球迷的父亲及4岁儿子，一同出席奥海城早晨亲子睇波派对，分享足球传承的动人故事，体现跨代共融的足球精神，场面温馨感人。

暑假推多重购物奖赏

为与市民共享节日喜悦，信和集团于暑假期间推出多重购物奖赏。市民透过S+ REWARDS、HKT ARLens、AlipayHK应用程式及HK01会员专区，即有机会领取高达120港元商场现金券，同时可享有超过200项丰富商户优惠，让大众尽情消费。