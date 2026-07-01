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回归29周年︱启德体育园首办7.1升旗活动 近300政商界嘉宾及社区领袖出席 气氛热闹 

社会
更新时间：16:12 2026-07-01 HKT
发布时间：16:12 2026-07-01 HKT

为庆祝香港特别行政区成立29周年，启德体育园今日（7月1日）特别举办自开幕以来首个庆祝七一回归的升旗活动，近300位政商界嘉宾及社区领袖莅临出席，大批市民及游客亦到场参与，共同见证庄严时刻，共庆回归。体育园同场精心安排多个运动体验坊，让市民感受运动的乐趣，在热闹欢乐的氛围中共度这个别具意义的日子。 

场面肃穆庄严 深深感染在场人士

2026年标志著香港特别行政区成立29周年，同时亦是国家第十五个五年规划的开局之年，别具意义。体育园特别于中央广场举行升旗仪式，场面庄严。出席嘉宾包括文化体育及旅游局体育专员蔡健斌、首席助理秘书长（体育及康乐）冯品聪；九龙城民政事务专员蒋志豪；中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室九龙工作部处长林金辉；香港警务处东九龙总区指挥官谢翠恩；周大福企业对外事务总监陆伟棋；启德体育园有限公司行政总裁金民豪、副行政总裁汤锦伟，以及启德体育园合作伙伴和体育界代表。现场亦有大批市民一早到达，等候观赏庄严的升旗仪式。 

仪式在司仪宣布下正式展开，全体嘉宾肃立。香港青少年军总会仪仗队以整齐步伐，昂扬挺拔进场，保良局林文灿英文小学学生现场献唱国歌，全体嘉宾齐声高唱。随著国歌奏响，升旗手庄严挥臂，中华人民共和国国旗与香港特别行政区区旗徐徐升起，气氛肃穆而庄严，深深感染在场人士。 

启德体育园行政总裁金民豪表示：「我们很高兴在启德体育园与市民一同参与升旗仪式，分享香港特别行政区成立29周年的喜悦，见证这个具象征意义的重要时刻。启德体育园将全力支持特区政府编制第一个五年发展规划，推动体育与盛事发展，深化『体育＋旅游』及『盛事＋旅游』协同效益，为香港注入更强动能。」 

多元运动体验 凝聚社区欢乐气氛 

升旗仪式后，体育园于中央广场设置多个免费运动体验坊，包括剑击、网球、空手道、排球及筋膜伸展棍，吸引大批市民一家大小踊跃参与。多位出席嘉宾及运动员亦亲身与市民互动交流，一同体验运动，现场气氛热烈。 

有家长表示，特意带同子女到场参与活动，既可一同庆祝回归，亦让小朋友接触不同运动，寓教于乐。亦有市民指出，受惠于主场馆停车场提供免费泊车优惠，以及启德零售馆推出「票尾优惠」活动，特意到场参与升旗仪式，并顺道用餐及购物。

此外，体育园亦特别设置摊位，向已登记成为「启德体育园之友」的会员免费派发雪糕及冰冻饮品，为会员送上夏日清凉，在炽热气氛中共享喜悦。 
 

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