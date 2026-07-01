71庆回归餐饮优惠2026｜大批市民外出消费食肆排长龙 市民笑称好抵：「多啲咁嘅节日就好啦」

为庆祝香港特别行政区回归祖国29周年，今年有超过3,000间食肆及商户参与「饮食界7.1庆回归优惠活动2026」，推出各式各样的折扣、特价套餐及限定优惠，与市民大众一同庆祝。《星岛头条》记者今午（1日）走访沙田一商场，见大批市民外出消费，气氛热闹，亦有不少食肆配合活动推出各款优惠套餐，并提供限定折扣「71折」。

周女士：有优惠会考虑多些外出

刚吃完午饭的市民周女士表示，在早几日得知有「7.1优惠」，故外出消费，坦言今顿午饭价钱「好抵」，打了折扣后价钱在100元内，平日大约要100多元，除了有七一优惠，亦有长者咭减两蚊和免加一。她又笑言「多啲咁嘅节日就好啦！」若有优惠会考虑多些外出，下午则会到大会堂看表演，今晚也有计划外出吃饭。

江苏旅客：无论吃还是购物都划算很多

来自江苏的旅客冷先生指，今日是与朋友来港游玩的第5天，正好多间食肆及商户推出折扣，便把握机会品尝多款特色美食，对比前几天，今日「无论吃还是购物都划算很多」，虽然要排队，但预计不会排太久。

他提到，这次行程主要是趁着71回归，体验香港的文化和传统，早上更特意观看了升旗仪式，并计划下午到访马场，形容首次心情期待亦新鲜，虽然不打算下注，但希望可以入场感受一下气氛，「因为正好网上说有庆祝的开幕式，所以打算去见识一下，也很期待。」此行消费约两、三千港币，购买了药品、衣服及鞋子，他大赞，香港的商品「不错」，平日家人亦十分喜欢，加上节日折扣「特别多」。

孙女士趁七一优惠豪食烧鹅腿饭

住在沙田区的孙女士与家人一同外出吃饭。她称每年都会在7月1日外出吃饭，享用优惠折扣。她表示，平日该餐厅人流不多，但「今天特别多人」，午饭时间排了半小时，「而家已经排到第二个，都好快」。她笑言，平时很少吃价钱约98元的烧鹅腿饭，但因七一优惠便打算点来吃。至于下午并未有其他安排，因为妈妈不方便行太久。

来自深圳的旅客甘小姐趁着女儿放假来港快闪一天，她表示，平日不常来香港，小朋友也很久没有过来，为避开暑假人流，提早带女儿四处「行一行、食啲好嘢」，又笑言美食选择太多「有选择困难症」，目标是尽量不选择连锁店舖、茶餐厅等，想寻找一些香港特色的美食。

记者：何姵妤 摄影：吴艳玲

