Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳McGriddles朱古力枫糖班戟汉堡3日全日限定发售 有网民排队买包等个半钟 有网民「等唔切」将套餐送人

社会
更新时间：13:36 2026-07-01 HKT
发布时间：13:36 2026-07-01 HKT

日本麦当劳人气班戟汉堡McGriddles前年在港开售，一度引起热潮，有分店在开售当日中午已告售罄。事隔两年，麦当劳推出由本港研发、全球首推朱古力McGriddles（朱古力班戟），并于7月1至3日全日供应「朱古力班戟猪柳蛋汉堡」及「鸳鸯班戟早晨套餐」。两款新推出产品大受市民欢迎，有网民在社交平台发文，指自己排了1小时才能买到，亦有「落完单过咗十几分钟落到去都仲差成百个冧巴」，最终和该个套餐「缘悭一面」，因「等唔切」要将套餐送给有缘人。

有网民在社交平台Threads 发文，大呻排队买新包的经历。有网民表示，今早一早已下单买「朱古力班戟猪柳蛋汉堡」，但排了1小时才能买到，「周围嘅同伴已经开始讲『我足足等咗一个钟』」，并「祝大家依3日可以15分钟内拎到自己个餐」；亦有网民指在应用程式下单后，但仍然要等150个号码，到「完场取得时已等了1个半小时」。

不过亦有网民指整个购买过程顺畅，虽然发现麦当劳店内人头涌涌，但只是等了半个钟便可取餐，亦有等10分钟就已经可以取餐，「完全冇网上啲人话等一个几两个钟咁夸张」。

最Hit
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
12小时前
旺角男子遭友较剪插伤 重创不治 警持盾牌登楼拘凶手
旺角男子疑遭友人利剪袭击 昏迷送院亡 警持盾牌登楼拘凶手
突发
7分钟前
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
4小时前
黄锦辉酒驾︱立法会议员黄锦辉 涉于前晚醉驾撞到两车被捕
01:54
黄锦辉酒驾︱立法会议员黄锦辉 涉于前晚醉驾撞到两车被捕
政情
5小时前
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
影视圈
9小时前
南韩女消防员被揭强逼陪酒24次跳楼亡 调查报告证遭霸凌 17人遭停职
即时国际
9小时前
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-30 10:45 HKT
郭羡妮14岁女儿Kylie近照曝光 金发露肩拥逆天美腿 瓜子脸精致五官网民惊叹：时间真系闪电快
郭羡妮14岁女儿Kylie近照曝光 金发露肩拥逆天美腿 瓜子脸精致五官网民惊叹：时间真系闪电快
影视圈
6小时前
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
生活百科
2026-06-30 18:02 HKT
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT