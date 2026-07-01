麦当劳McGriddles朱古力枫糖班戟汉堡3日全日限定发售 有网民排队买包等个半钟 有网民「等唔切」将套餐送人

日本麦当劳人气班戟汉堡McGriddles前年在港开售，一度引起热潮，有分店在开售当日中午已告售罄。事隔两年，麦当劳推出由本港研发、全球首推朱古力McGriddles（朱古力班戟），并于7月1至3日全日供应「朱古力班戟猪柳蛋汉堡」及「鸳鸯班戟早晨套餐」。两款新推出产品大受市民欢迎，有网民在社交平台发文，指自己排了1小时才能买到，亦有「落完单过咗十几分钟落到去都仲差成百个冧巴」，最终和该个套餐「缘悭一面」，因「等唔切」要将套餐送给有缘人。

有网民在社交平台Threads 发文，大呻排队买新包的经历。有网民表示，今早一早已下单买「朱古力班戟猪柳蛋汉堡」，但排了1小时才能买到，「周围嘅同伴已经开始讲『我足足等咗一个钟』」，并「祝大家依3日可以15分钟内拎到自己个餐」；亦有网民指在应用程式下单后，但仍然要等150个号码，到「完场取得时已等了1个半小时」。

不过亦有网民指整个购买过程顺畅，虽然发现麦当劳店内人头涌涌，但只是等了半个钟便可取餐，亦有等10分钟就已经可以取餐，「完全冇网上啲人话等一个几两个钟咁夸张」。