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单程证︱7.1起内地居民到港澳「夫妻团聚」 分居须满3年 子女投靠父母须未满18周岁

社会
更新时间：10:22 2026-07-01 HKT
发布时间：10:22 2026-07-01 HKT

「单程证」目前每日有150个配额，根据政府统计数字，去年有24,983名单程证持有人来港，平均每日68人。国家出入境管理局昨日（30日）发布最新公告，列明内地居民前往香港及澳门地区定居「单程证」的最新审批条件。有关规定今日（7月1日）起正式生效，主要涵盖夫妻团聚、子女与父母互为投靠及照顾等四大类别。

根据第3号公告，由7月1日起，内地居民前往港澳地区定居的具体审批条件如下：

  • 夫妻团聚及偕行子女： 申请人与香港或澳门配偶的分居时间必须满3年。

  • 子女投靠父母： 申请人须未满18周岁，且父母双方均已在香港或澳门定居。

  • 子女照顾父母： 申请人年龄须介乎18至59周岁；其父母必须均在港澳定居、年龄达60周岁或以上，并且在港澳地区没有其他子女。

  • 父母投靠子女： 申请人年龄须为60周岁或以上，且在内地无子女；其在香港或澳门定居的子女必须年满18周岁。

公告指出，公安机关出入境管理机构将会根据既定的定居名额以及上述审批条件，依法审批内地居民前往港澳地区定居的申请

「单程证」目前每日有150个配额，根据政府统计数字，去年有24,983名单程证持有人来港，平均每日68人。
「单程证」目前每日有150个配额，根据政府统计数字，去年有24,983名单程证持有人来港，平均每日68人。

 

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