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打风｜天文台：一个热带气旋似乎在形成中 料今日进入南海中南部

社会
更新时间：09:38 2026-07-01 HKT
发布时间：09:38 2026-07-01 HKT

天文台昨日(30日)预料，现时位于菲律宾附近的低压区会在未来一两日于南海中南部逐渐发展为热带气旋，在本周后期大致移向海南岛至北部湾一带。天文台今日(7月1日)预料位于南海中南部的低压区正逐渐增强，一个热带气旋似乎在形成中。天文台预料星期五(3日)风势增强，天气渐转不稳定，海有涌浪。

广阔低压槽在本周中后期影响南海至菲律宾一带

天文台在昨日发布题为《本周后期南海热带气旋活动前瞻》的天气随笔，指一道广阔低压槽会在本周中后期影响南海至菲律宾一带，而低压槽上可能有低压系统发展。从卫星云图可见，现时一个低压区位于菲律宾附近，并为该区带来不稳定天气。预料这个低压区会在今日(7月1日)进入南海中南部。

热带气旋大致移向海南岛至北部湾一带

天文台预料现时南海的海水温度较高，有利热带气旋形成。若该区的风切变较弱及高层辐散较强，则会更有利该低压区的发展。现时不同电脑模式之间对此低压区的发展速度及环流大小仍存在分歧，例如人工智能电脑模式「风乌」预料该低压区发展速度较快，环流较大。相反，美国电脑模式显示低压区初期发展速度较慢，其环流较为细小。另外仍有小部分模式，例如日本电脑模式，则预计该低压区未能发展为热带气旋。

天文台又称，现时大部分电脑模式预计，广阔低压槽上的热带气旋会在本周后期随著副热带高压脊的外围引导气流大致移向海南岛至北部湾一带，随后登陆及移入内陆，与本港保持一定距离。不过，电脑预报模式对于该热带气旋的路径预测仍存在不确定性。假如副热带高压脊较弱，该热带气旋有机会靠近广东西部沿岸至海南岛以东。

周五起风势增强 部分高地可能短暂吹烈风

最后，天文台预料本港星期五风势增强，离岸及高地间中吹强风，天气渐转不稳定，海有涌浪，而受地形影响，部分高地可能短暂吹烈风。预料该热带气旋会在周末期间于华南西部沿岸登陆，届时本港天气将转为受东南季候风主导，风势仍然颇大，间中有骤雨及雷暴。市民请留意天文台的最新天气消息，进行户外特别是水上活动的市民要时刻留意天气变化，注意安全。
 

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