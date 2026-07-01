公屋加租丨公屋联会认为加幅温和影响不大 梁子颖关注居民收入降或要节衣缩食

房屋局完成每两年一次的公屋租金检讨，按可加可减机制拟加租2.04%，若房委会通过，将于10月1日生效。公屋联会总干事招国伟，及房委会资助房屋小组委员会委员梁子颖均认为建议加幅属温和水平，但梁子颖担忧，居民收入增长追不上租金及生活开支的升幅，会促使居民进一步节衣缩食。

倡通胀及居民支出纳入机制

政府考虑到当前的社会经济状况、租金增幅、对公屋租户的影响以及房委会的财政状况，故不建议向公屋租户提供特别宽免措施。招国伟今早（7月1日）在电台节目表示，今次建议的加幅属温和水平。他回顾过往检讨，指出曾经有加幅达到10%的封顶上限；亦有在2022年疫情经济疲弱期间，因经济考量，加幅仅是1.17%，更获提供首12个月的额外租金宽免。他认为当前经济已无疫情时般困难，加上今次加幅不高，相信这是政府不建议提供特别宽免的考量点。

对于市民担心加租连同交通、食物等生活成本上升会构成压力。招国伟指出，现时房委会设有租金援助计划，符合入息要求的基层或长者家庭可申请减免一半或四分一租金。他认为现有机制已发挥精准支援的功能，但他同意目前仅按入息比对的机制存在少许滞后。他建议政府未来可考虑将通胀及居民的支出部分纳入方程式计算，让租金调整更贴近市民的实际生活需要。

建议放宽并简化申请程序

梁子颖在同一节目上亦表示，今次加幅属温和，是在历年调升中属于较低水平。不过他对数据背后的趋势表示隐忧，若对比历史数据，公屋住户的收入增幅实呈下跌趋势，而租金增幅则呈上升趋势。他引述数据指出，公屋居民的租金与入息比例一度回落后，今次已回升至9.97%。

他担忧，收入增长追不上租金及生活开支的升幅，正正反映出问题，会否促使居民进一步节衣缩食，进而影响香港整体的消费与经济环境。他呼吁政府应在交通如港铁、巴士、小巴及其他公共收费上作适当调节，以减轻基层生活负担。

针对如何精准帮助有需要的弱势住户，梁子颖认为，房委会现时对租金援助计划的宣传力度依然不足，必须进一步加大推广。此外，现时租金援助较繁复，审批亦需时数月才有结果。他建议房委会放宽并简化申请程序，容许面临即时收入下降或失业的住户预早申请，以便更即时向困难家庭提供经济安全网。

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