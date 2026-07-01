天文台：明早发出一号戒备信号 周五狂风骤雨增多 部分地区雨势较大

天文台晚上发特别天气提示，指位于南海中部的热带低气压已进入本港800公里范围内，天文台会在明日（2日）早上发出一号戒备信号。预料该热带气旋会在明日及星期五（2日及3日）大致移向海南岛至北部湾一带，与本港保持400公里或以上的距离。

受其影响，本港星期五风势增强，天气渐转不稳定，海有涌浪，狂风骤雨逐渐增多，部分地区雨势较大。而受地形影响，部分高地可能短暂吹烈风。随著该热带气旋在周末期间（4日至5日）于华南西部沿岸登陆，本港天气将逐渐转为受活跃偏南气流主导，风势仍然颇大，间中有骤雨及狂风雷暴。市民请留意天文台的最新天气消息，若进行户外活动，尤其是水上活动时，更要时刻留意天气变化，注意安全。

分区气温

九天天气预报

副热带高压脊会在今明两日为中国东南沿岸带来酷热的天气。而现时位于菲律宾附近的低压区会在今明两日于南海中南部逐渐发展为热带气旋，但其强度存在变数。预料该热带气旋会在本周后期大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，天气渐转不稳定，有狂风骤雨及雷暴，海有涌浪。受活跃偏南气流影响，周末至下周初广东沿岸风势仍然颇大，间中有骤雨及雷暴。