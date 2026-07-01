天文台：明早发出一号戒备信号 周五狂风骤雨增多 澳门悬挂一号风球

天文台晚上发特别天气提示，指位于南海中部的热带低气压已进入本港800公里范围内，天文台会在明日（2日）早上发出一号戒备信号。预料该热带气旋会在明日及星期五（2日及3日）大致移向海南岛至北部湾一带，与本港保持400公里或以上的距离。

受其影响，本港星期五风势增强，天气渐转不稳定，海有涌浪，狂风骤雨逐渐增多，部分地区雨势较大。而受地形影响，部分高地可能短暂吹烈风。随著该热带气旋在周末期间（4日至5日）于华南西部沿岸登陆，本港天气将逐渐转为受活跃偏南气流主导，风势仍然颇大，间中有骤雨及狂风雷暴。市民请留意天文台的最新天气消息，若进行户外活动，尤其是水上活动时，更要时刻留意天气变化，注意安全。

副热带高压脊会在今明两日为中国东南沿岸带来酷热的天气。而现时位于菲律宾附近的低压区会在今明两日于南海中南部逐渐发展为热带气旋，但其强度存在变数。预料该热带气旋会在本周后期大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，天气渐转不稳定，有狂风骤雨及雷暴，海有涌浪。受活跃偏南气流影响，周末至下周初广东沿岸风势仍然颇大，间中有骤雨及雷暴。

另外，澳门气象局于晚上11时悬挂一号风球，预料将维持在明日上午。

澳门气象局指，预料南海中部的热带低气压未来数日将逐步增强，大致移向海南岛至北部湾一带。

受其影响，预测周五(3日)本澳风势逐渐增强，风力间中达6级，骤雨较为频密，周末期间风势仍然较大，有骤雨及雷暴，雨势有时颇大。

另一方面，由于该热带低气压与本澳保持一定距离，且近日并非天文大潮，出现明显风暴潮的机会低，但市民仍需提防因持续降雨而造成的水浸。