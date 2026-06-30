日圆低见4.82 找换店现人龙 市民：消费更爽手 计划再加码

日圆汇价跌至40年低位，每百日圆兑港元低见4.82。《星岛头条》记者今日（30日）在港岛一间找换店观察，现场一度出现人龙，不少市民排队兑换日圆。有经常赴日旅游的市民表示现在汇率吸引，已提早兑换等值5、6万港元的日圆备用，并计划汇率再有下降走势加码换多约10万元。

市民趁低唱定 为旅行作准备

市民谢小姐表示，11月计划和朋友去冲绳旅行，因日圆现在汇率相当吸引，故已兑换等值3,000港元的日圆。她又指，今早看新闻得知「日圆又创新低」，趁下班时「顺路睇睇」，表示「不排除之后再换5,000至1万港元。」

另一名市民毛小姐则指，早前已换了等值5、6万港元的日圆，会待汇价更低时，计划再兑换约10万港元。她表示每年会多次到日本旅游，日圆下跌确令在当地消费更划算，惟机票价格仍然偏高。

赴日消费更「爽手」

计划近日去日本旅行的杨先生表示，今日临时想起要兑换日圆，遂到该汇率较佳的找换店。他称虽然未有特别比较不同找换店汇价，但感觉现时汇率很划算。他又指，过去曾见过4.9算的汇价，认为现时的汇率非常不错，预期去日本消费时会更加「爽手」。

记者：蔡思宇

摄影：汪旭峰