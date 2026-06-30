管协办环球创新日成立「全民AI培训中心」 应家柏：配合国家双轨战略目标

香港管理专业协会今日（30日）举办第三届「环球创新日」，吸引逾1,600人出席。香港管理专业协会主席应家柏更在活动上宣布成立「HKMA全民AI培训中心」，突显管协致力培育商业领袖提升AI能力的决心，以配合国家「人工智能 + 行业」及「全员AI培训」的双轨战略目标。同场亦颁发「环球创新大奖」，表彰在创科领域表现杰出的本地及海内外企业，全面推动本港创科生态发展。

成立全民AI培训中心 推动双轨战略

香港管理专业协会第三届「2026 环球创新日」今日假香港会议展览中心举行，吸引逾 1,600名创新者、政策制定者及商界领袖等代表参加。活动特别邀请到香港科技园公司董事会主席查毅超担任主礼嘉宾。

管协主席应家柏在致辞时指出，此活动已发展成为吸引超过3,000名参与者建立联系与拓展合作的标志性平台。应家柏亦宣布「HKMA 全民 AI 培训中心」正式成立，以配合国家「人工智能 + 行业」及「全员 AI 培训」的双轨战略目标。

六大范畴培育AI人才 创新高峰会探讨科技实践

为配合日益增长的 AI 应用需求，该中心建立了系统化的学习路径，涵盖以 AI 驱动决策、以 AI 高效协作、以 AI 开发与构建、以 AI 赋能专业、以 AI 分析趋势及以 AI 生成创作等六大范畴。HKMA 全民 AI 培训中心督导委员会主席车品觉表示，中心致力提升全港经济能力，壮大香港的 AI 人才库并协助企业加速转型。「HKMA/HKT 环球创新奖」筹委会成员主席李惠光亦提及，今年奖项共收到约300份参赛作品，中小企业组别大幅增长两成四，反映创新已成为企业战略重心。下午的创新高峰会则由多位业界领袖就数字资产与人工智能等主题展开深入讨论与多场专题会议。

碇点金融行政总裁马飞以及香港电讯有限公司数位业务行政总裁梁海仪以「数字资产的未来」为题的炉边对话揭开序幕。

创新科技及工业局局长孙东向所有得奖者和入围企业致以祝贺，并赞扬其成就证明了香港人才与企业胸怀壮志、务实创新的精神。

下午为颁奖典礼暨由引进重点企业办公室支持的创新高峰会，由碇点金融行政总裁马飞以及香港电讯有限公司数位业务行政总裁梁海仪以「数字资产的未来」为题的炉边对话揭开序幕。随后举行的四场人工智能专题分组会议围绕协同智能、可持续发展、科创产业生态系统，以及人工智能工具等主题

环球创新大奖揭晓 表彰杰出创科企业

全日活动的压轴高潮为颁奖典礼，并由创新科技及工业局局长孙东担任主礼嘉宾。孙东指出，特区政府近年在创科基础设施及人才培育等方面投入大量资源，期望在「十五五」规划下将香港定位为国际创科中心。他最后向所有得奖者和入围企业致以祝贺，并赞扬其成就证明了香港人才与企业胸怀壮志、务实创新的精神。

大会同场公布「HKMA/HKT 环球创新大奖 2025/26」得奖名单。其中，上海西井科技股份有限公司荣获大型机构「HKT 年度创新大奖」；Absolute Pure EnviroSci Limited 荣获中小型机构「HKT 年度创新大奖」；而 C2iTech Limited 则夺得「HKT 年度初创之星大奖」，表扬其在创新领域的卓越成就。