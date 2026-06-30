大律师公会办涉外律师座谈会 王永恺﹕国际调解院及国际商事法庭相辅相承

香港大律师公会今早（30日）应中华全国律师协会及北京大学法学院邀请，为首届「涉外律师香港培训班」的60名律师学员举行座谈会，介绍香港普通法制度及大律师专业，公会名誉秘书及财政王永恺资深大律师表示，2024年内地与香港建立民商事相互认可和执行裁决的安排后，涉外法律服务的需求不断增加，他指香港司法制度成熟稳健，法律服务经验丰富，随着国际调解院落成，加上司法机构宣布成立香港国际商事法庭，将发挥相辅相承的作用，持续提升香港作为国际法律枢纽的核心竞争力。

王永恺在座谈会后表示，大律师与内地律师之间，在涉外法律服务的交流，比起公会向内地法律学生授课更深入、更专业及技术性，更能直接与内地的同业探讨及交流双方在实际执业时，遇上的情况及行业新趋势。王永恺表示，这种专业的涉外法律服务交流，将会令内地及本港的律师行业，携手再进一步提升有关的法律服务水平。

左起：林定韵资深大律师、王永恺资深大律师及周廷励大律师，获北大法学院国内合作办公室副主任师瑾(右)赠送纪念品。

大律师公会名誉秘书及财政王永恺资深大律师(左)向中华全国律师协会秘书处港澳台事务部的杨倩(右)致送公会最新出版刊物《声》(Voices)。

大律师转聘制度维持独立性

来自全国廿九个省市、超过六十名涉外律师上星期六抵港后，展开一星期培训行程。大律师公会应邀举办以英文进行的座谈会。王永恺先向学员介绍大律师的转聘制度及行业自我规管，以维持独立性。他又指大律师除了执业之外，亦会获邀担任暂委法官，以及法定机构的委员，支援不同机构，提供法律意见，发挥作长，贡献社会。

不少大律师同时熟悉竞争法和仲裁法

公会执委会委员兼竞争法专业委员会联席主席林定韵资深大律师，以跨境争议解决为题分享，她指出仲裁个案在不同地区也有机会涉及竞争法，香港作为一国两制下唯一的普通法司法管辖区，加上内地与香港建立仲裁互认及执行机制，愈来愈多内地企业选择香港作为中立的仲裁地，她又指香港不少大律师同时熟悉竞争法和仲裁法，这种专业优势令香港成为内地企业在面对涉外争议时的首选。而身兼公会内地事务常委员及家事法专业委员会委员的周廷励大律师，引用数据指香港与内地的跨境婚姻、以及离婚数目均有上升趋势，她为学员解构香港的家事法程序，并提到两地法院已相互承认和执行相关的离婚判令。

左起：林定韵资深大律师、王永恺资深大律师及周廷励大律师。

香港大律师公会为首届「涉外律师香港培训班」的学员举行英文座谈会。

培训班在刚过去的星期日举行开班仪式，律政司副司长张国钧博士、中华全国律师协会会长高子程、香港大律师公会主席毛乐礼等等分别出席并致辞。

本届培训班已于刚过去的星期日顺利举行开班仪式，多位法律界重量级同侪均有出席，包括律政司副司长张国钧博士、中华全国律师协会会长高子程，以及香港大律师公会主席毛乐礼等人，众人均分别在仪式上致辞，为双边法律人才的交流揭开序幕。