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海洋公园「大熊猫生日大派对」登场 六只寿星齐庆祝 家姐细佬迎两岁生日

社会
更新时间：18:27 2026-06-30 HKT
发布时间：18:27 2026-06-30 HKT

海洋公园为庆祝园内6只大熊猫生日，于6月26日至8月31日举办「玩转夏日大熊猫生日大派对」。大熊猫龙凤胎「家姐」加加和「细佬」得得即将迎来两岁生日，与同样是8月寿星的妈妈盈盈和爸爸乐乐，连同人气高企的6月之星安安和可可，与大家一齐庆祝。公园带来一系列大熊猫主题活动，包括大熊猫生活点滴、大熊猫粉丝应援交流区、Panda Friends萌友专区，以及Panda Friends庆生玩水大本营等。园内亦设有大量打卡热点、互动游戏与期间限定表演。

Panda Friends雕塑大晒冷

为庆祝6只大熊猫寿星的生日，公园将特别打造专属的「大熊猫粉丝应援交流区」，大家可以带上自己亲手制作或珍藏的应援小物，自由交换心得、互相打气。公园正门亦已变成Panda Friends大熊猫生日倒数现场，观众可与加加和得得的两岁生日大蛋糕装置打卡，再到这对孖宝与父母盈盈、乐乐的生日倒数日历前留影。梦幻水都人工湖和海滨礼品廊前还设有生日限定的打卡装置。

位于百草生态径的「Panda Friends萌友专区」提供沉浸式的大熊猫打卡体验，超过60个Panda Friends雕塑一次过登场，变身成可爱的生态探险家，并以公园标志的海马山为背景，与旅客一起探索奇趣大自然。

珍贵片段重温双胞胎成长之旅

加加和得得两年来「暴风式成长」，安安和可可亦已熟习公园的生活环境。「大熊猫生活点滴」辑录了一系列珍贵片段，于香港赛马会四川奇珍馆外让大众重温龙凤胎的成长之旅，还有荣升爸妈的乐乐与盈盈，及其他大熊猫成员不同阶段的可爱模样。

海洋公园主席庞建贻表示，夏天是大熊猫生日季节，邀请市民一起加入今年的庆祝活动，学习可持续发展的保育信息。他指，大熊猫为香港带来欢乐，提升本港国际知名度，园方会持续参与大熊猫保育工作，期望推广相关议题，并带动园区人流。另外，园区预计明年推出全新大熊猫展馆，以配合加加和得得3岁后的生活。

关于政府正式暂停对海洋公园保育教育工作的每年2.8亿元资助，庞建贻感谢政府过去连续4年的资助，又希望接下来社会各界能帮忙延续保育教育工作。

记者：蔡思宇

摄影：汪旭峰

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