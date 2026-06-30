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上水首建多层式环保养猪场 建华农牧获选建造及营运 今年内完成土地平整

社会
更新时间：18:02 2026-06-30 HKT
发布时间：18:02 2026-06-30 HKT

渔农自然护理署宣布，建华农牧（香港）有限公司获选为本港首个多层式现代化环保养猪场项目的建造及营运机构，项目选址上水，相关土地平整工程预计于2026年内完成。

渔护署指，该项目是政府《渔农业可持续发展蓝图》下的重要措施，旨在推动业界采用多层、环保及密封式的禽畜饲养楼房，以集约化及现代化模式经营，引进科技及自动化设备提升养殖效率及改善环境问题。政府强调，将继续与业界携手合作，推动本地禽畜业朝集约化及现代化方向发展，促进香港农业的可持续经营与发展。

为推进项目，渔护署于2025年5月30日公开邀请团体申请使用位于上水的首幅用地，以自资兴建及营运该养猪场。有关申请在2025年12月1日截止，期间共收到两份申请。

渔护署于2026年5月5日召开评审会议，主要按申请机构在集约养猪场的能力、财务可行性及技术评估三个范畴进行评审，并根据既定的评分准则作出整体评估。建华农牧（香港）有限公司在审核过程中获选，并已获邀提交详细项目计划书。

渔护署署长黎坚明（右）与建华农牧（香港）有限公司主席凌伟业（左）于首个多层式现代化环保养猪场项目获选机构公告典礼上合照。
渔护署署长黎坚明（右）与建华农牧（香港）有限公司主席凌伟业（左）于首个多层式现代化环保养猪场项目获选机构公告典礼上合照。
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