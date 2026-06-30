路政署签署青龙大桥设计合约 首建双程四线跨海大桥融合「HK」地标及旅游

路政署今日(30日)与奥雅纳—莫特麦克唐纳顾问联营公司签署青龙大桥设计及建造顾问合约，正式展开大桥建造的准备工作。作为十一号干线南端项目的青龙大桥，将成为本港首座双程四线跨海大桥，主跨度达1.3公里。大桥外观融合「HK」标志，并计划引入「大桥旅游」概念，期望打造成为香港新地标。

配合北部都会区发展 首建双程四线跨海大桥

为配合北部都会区（包括新界西北的洪水桥／厦村新发展区以及元朗南新发展区）发展所带来的南北向交通需求，以加强北部都会区与维港都会区的连系，路政署正积极推展十一号干线项目。当局按照「全盘规划，分段推展」的方针，率先展开十一号干线南端的青龙大桥工程项目设计及建造顾问合约。

青龙大桥将会是全港首座双程四线的跨海大桥，其主跨度长约1.3公里，将跨越下棚航道，并连接青龙头交汇处和北大屿山交汇处。

纾缓屯门公路挤塞 融合「HK」外观与大桥旅游

路政署发言人表示，十一号干线南端的青龙大桥可以分流屯门公路（深井段）及汀九桥的车流，有效纾缓该区的交通压力，并能提升本港整体路网的韧性与应变能力。

在建筑美学上，青龙大桥的外观设计十分独特。因应机场高度限制，大桥采用了「高低塔」及「主跨不对称」的悬索桥梁方案，使其能自然融合附近的环境。大桥的桥身特别采用「H」字型塔身，并配合桥塔的「K」字型横架，两者相辅相成，形成象征「HK - Hong Kong」香港的标志性设计。

同时，政府亦会研究在项目中引入「大桥旅游」概念，例如开放桥面或桥底、设置观光设施等。当局相信此举可让大桥成为香港全新的标志性地标，并成为吸引旅客参观及「打卡」的热点。