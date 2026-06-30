认清《星岛头条》社交媒体帐号 慎防伪冒免损失
更新时间：17:11 2026-06-30 HKT
发布时间：17:11 2026-06-30 HKT
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星岛头条（下称「本网」）近日留意到社交平台上出现自称「星岛娱乐」的伪冒帐号，有关帐号假借本网商标、品牌声誉牟利，相关行为明显违法，且已严重侵害本网合法权益，本网已采取行动检举该伪冒帐号及保留一切追究权利。
为以正视听，现列明本网现有的「星岛头条」及「星岛娱乐」社交媒体帐号如下：
星岛头条fb专页
https://www.facebook.com/stheadlinehk
星岛头条IG
https://www.instagram.com/singtaoheadline
星岛头条Threads
https://www.threads.com/@singtaoheadline
星岛头条WhatsApp频道
https://whatsapp.com/channel/0029VaBGIocJuyACO65tea3x
星岛头条YouTube
https://www.youtube.com/@SingTaoHeadline
星岛娱乐fb专页
https://www.facebook.com/singtaoentertainment
星岛娱乐IG
https://www.instagram.com/singtaoentertainment
星岛娱乐Threads
https://www.threads.com/@singtaoentertainment
本网提醒公众提高警觉，切勿轻信、关注或转发有关伪冒帐号发布之资讯，避免蒙受损失。
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