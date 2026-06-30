Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

认清《星岛头条》社交媒体帐号 慎防伪冒免损失

社会
更新时间：17:11 2026-06-30 HKT
发布时间：17:11 2026-06-30 HKT

星岛头条（下称「本网」）近日留意到社交平台上出现自称「星岛娱乐」的伪冒帐号，有关帐号假借本网商标、品牌声誉牟利，相关行为明显违法，且已严重侵害本网合法权益，本网已采取行动检举该伪冒帐号及保留一切追究权利。

为以正视听，现列明本网现有的「星岛头条」及「星岛娱乐」社交媒体帐号如下：

星岛头条fb专页
https://www.facebook.com/stheadlinehk
星岛头条IG
https://www.instagram.com/singtaoheadline
星岛头条Threads
https://www.threads.com/@singtaoheadline
星岛头条WhatsApp频道
https://whatsapp.com/channel/0029VaBGIocJuyACO65tea3x
星岛头条YouTube
https://www.youtube.com/@SingTaoHeadline
星岛娱乐fb专页
https://www.facebook.com/singtaoentertainment
星岛娱乐IG
https://www.instagram.com/singtaoentertainment
星岛娱乐Threads
https://www.threads.com/@singtaoentertainment

本网提醒公众提高警觉，切勿轻信、关注或转发有关伪冒帐号发布之资讯，避免蒙受损失。

星岛头条

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
7小时前
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败 。
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败
足球世界
8小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
21小时前
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
影视圈
8小时前
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
00:53
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
即时娱乐
9小时前
苦主「取消保单」惨遭呃走50万 骗徒假扮AI客服 逐步套取银行资料
投资理财
6小时前
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债 卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
04:30
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
申诉热话
5小时前
郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。
逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元
即时中国
5小时前
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可乐化身迷你不锈钢杯 一连三星期款款不同 附换购详情 
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可乐化身迷你不锈钢杯 一连三星期款款不同 附换购详情 
时尚购物
5小时前