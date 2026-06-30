涉向入境处提交假泰国大学毕业证书 44岁内地女获撤控罪 准自签1千元守行为24月 

44岁内地女子涉嫌于2024年12月向入境处使用一张看似是由先皇理工大学签发的虚假毕业证书，被控安排使用虚假文书罪。案件今（30日）早上在沙田裁判法院再讯，暂委裁判官余焯文批准被告自签1千元及守行为24个月，另缴付500元堂费，控罪获撤。

持双程证的被告谢源 XIE, YUAN，被控于2024年12月6日，或该日前，在香港，明知或相信有关虚假文书，即一张看似是由先皇理工大学签发的毕业证书属于虚假，而安排使用该文书，意图诱使入境事务处及其人员接受该文书为真文书，而作出或不作出某些行为，以致对该人或其他人不利。

案件编号：STCC 4417/2025

法庭记者：黄巧儿

