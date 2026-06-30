JPEX案｜再有苦主入禀区院 向JPEX注册公司、Coingaroo总经理赵敬贤等追讨60万港元

加密货币交易平台JPEX疑无牌经营，一名投资者指出席林作讲座后，相信JPEX可信遂开户并投资约60万港元。JPEX被卷入风波后，该投资者发现帐户内的资产在未获授权下被转移。她入禀区域法院，向JPEX在香港及澳洲注册的公司、场外交易所Coingaroo总经理赵敬贤及相关人等，追讨逾7万泰达币或60万港元。根据司法机构网站，本案暂无聆讯排期。

原告为KWONG CHING MAN；6名被告依次为JPEX在澳洲的注册公司「JP-EX Crypto Asset Platform PTY Ltd」、JPEX在港注册公司「WEB3.0 Technical Support Limited」、2个加密货币钱包地址持有人、时任场外交易所「Coingaroo」总经理赵敬贤（CHIU KING YIN FELIX）及任何实施、协助、参与计划，导致原告将资产转移给上述6名被告的人士。

入禀状指，JPEX于2021年开始在香港透过广告，及林作等网红或名人推广JPEX的可信性、稳定性及获利能力。原告除了在社交平台上追踪林作及出席讲座外，亦有到「Coingaroo」门市与赵敬贤交流有关投资的细节等。

收自称JPEX「专责小组」联络 要求提供用户资料

原告因此相信JPEX 是持牌及安全的投资及交易平台，于2023年8月开设 JPEX 的帐户。截至同年9月16日，原告共从众被告购入值约60万港元的加密货币，帐户帐面显示为77,683.93个 USDT。

证监会于2023 年9月警告指JPEX 无牌经营，JPEX随即调高用户提取资产的收费，并要求需申请才可优先提取。原告曾收到自称JPEX「专责小组」的联络，要求她提供用户资料等，原告怀疑受骗故拒绝。

发现在未授权下钱包内USDT 几乎全遭转走

原告其后发现在她不知情及未授权下，她存入钱包的USDT几乎全部遭转走至不知名加密货币钱包，钱包内没有任何余额，亦从未存放任何USTD、JPC或BTC。

证监会再发警告后，JPEX 称经大部分用户投票，将推行一个分红方案，在未获原告同意下将钱包帐面显示的所有BTC及USDT转换成 JPC。但由于JPEX暂停交易，JPC在交易所不流通，所有JPC和JPP实际上毫无价值。

原告认为6名被告违反受托人责任，入禀要求被告支付原告以信托方式存入的77,683.93个USDT，或相应赔偿；原告另提出替代方案，当作原告向赵敬贤支付60万港元，但没获取应得的77,683.93个 USDT，要求赵敬贤归还60万港元。

案件编号：DCCJ 3285/2026

法庭记者：雷璟怡

