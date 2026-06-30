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「青岛检测、香港发证」初见成效 首批19产品获「优质『正』印」认证

社会
更新时间：15:58 2026-06-30 HKT
发布时间：15:58 2026-06-30 HKT

香港「优质『正』印」证书颁授仪式暨「青岛优品」推介会今日（30日）顺利举行。活动由青岛市政协指导，青港两地多个部门联合主办，展示青港首创的「青岛检测、香港发证」跨境认证合作模式，首批12家青岛企业共19个产品成功获颁证书。认证旨在协助青岛优质品牌对标国际标准，利用香港的国际网络开拓海外市场。

助青岛优质品牌开拓海外市场

青岛市政协主席孟庆斌致辞时表示，自1993年青岛啤酒在香港上市以来，两地已有30多年合作历史，双方在经贸、产业及人员交流等方面建立了深厚联系。青岛市产品质量检验研究院与香港标准及检定中心（STC）签署合作协议，首创「青岛检测、香港发证」的跨境认证合作模式。目前，已有12家企业的19个产品顺利通过检测认证。

孟庆斌期望，获认证的企业能对标国际高标准，将质素优势转化为品牌优势，积极拓展香港及海外市场。同时，双方应持续拓展检测能力的授权范围，并探索在中医药领域的合作，助力更多青岛企业走向国际。

岳毅：港愿做青岛企业国际化「合伙人」

前中银香港副董事长兼总裁、青港合作联席会香港方面召集人岳毅指出，国家「十五五」规划明确提出要巩固和提升香港作为国际金融、贸易、航运中心的作用，认为巩固与提升的关键在于做强港口，并建立与国际接轨的海事保险、海事仲裁及船舶融资等一系列国际化通用专业服务，这与青岛建设海洋大省、打造国际一流港口的目标高度契合。他强调，香港不仅愿意担任青岛产品出海的「认证官」，更期望成为青岛企业国际化的「合伙人」，并在航运、金融、科技及人才等领域深化互动。

530余项检测资质获授权

青岛市市场监督管理局副局长龙健指出，截至目前，双方已获授权检测资质能力530余项，涵盖食品、电器及纺织等领域。通过联合举办香港「优质『正』印」认证标准培训，面向青岛企业开展政策宣传、讲解与技术辅导，现已实现常态化运行。

龙健表示，「青岛检测、香港发证」模式依托青岛质检院的检测能力和香港STC的国际化认证资源，让企业无需跨境送检，在青岛本地即可完成全部流程，大幅缩短认证周期。当局已编制《青岛企业申请香港「优质『正』印」认证服务指南》，下一步将持续优化一站式服务，并建立重点企业培育库，对有出口意向、产品质素良好的企业开展「一对一」跟踪辅导，帮助企业降低成本，让更多青岛优质产品便捷、高效地取得国际市场通行证。

记者、摄影：李健威

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