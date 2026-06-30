Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

妇人涉向邻居冷气机槽淋粪便表证成立  押7月中裁决

社会
更新时间：15:41 2026-06-30 HKT
发布时间：15:41 2026-06-30 HKT

59岁家庭主妇涉去年5月至7月损坏下层邻居的闭路电视镜头，及淋泼粪便到邻居的冷气机槽。她否认抛掷粪便到私人财产及刑事损坏等2罪，案件今（30日）于东区法院续审。邻居供称虽然未有触碰污物，但任职护士的她根据污物的颜色和气味，判断出那是粪便。辩方则指，污物没有经过化验，故不能证实为粪便，而即使闭路电视拍摄到被告单位有人伸手，也不能确定是被告。暂委裁判官何子俊裁定表证成立，被告不作供不传召辩方证人，案件押后至7月15日裁决。

被告孙兆芳，否认1项刑事损坏罪及1项「将粪便、其他脏物、发出恶臭或令人厌恶的物品在未获拥有人及占用人的同意下抛掷或放置在私人财产」罪。

邻居根据污物颜色和气味判断是粪便

女邻居林施崎供称，因上层单位疑有人把粪便及尿液掉到冷气机槽位置，她在去年5月31日故咨询大厦法团后，在大厦走廊窗边安装闭路电视，尝试找出元凶。林又称她本身任职护士，根据污物的颜色和气味，她能判断那是粪便，而她和母亲亦先后10次用水枪清理污物。

辩方盘问下，林承认她没有用手碰过污物，仅曾用水枪清洗冷气机槽，而家中客厅的窗户也被柜子封闭。林又强调，安装闭路电视有获得业主立案法团同意，而她虽曾两度到被告门外敲门，但不记得被告有提出报警。

控方举证完毕后，辩方中段陈词指2名控方证人都只能看到被告单位有人伸出手掷污物，但不能确认对方身份。证人和被告曾起争执，辩方质疑证人对被告有偏见，可能诬蔑被告，加上污物没有被检验，故控方未能证实为粪便。

辩方又指，没有人看到被告把涉案闭路电视镜头扔到街上，有可能是其他人开窗时推跌镜头，而且该镜头在地下被发现时更是完整的状态。

何官最终裁定案件表证成立，被告不作供不传召辩方证人，案件押后至7月15日裁决。

案件编号：ESCC 2039/2025
本报记者
 

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
6小时前
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败 。
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败
足球世界
7小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
19小时前
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
00:53
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
即时娱乐
8小时前
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
影视圈
7小时前
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
生活百科
2026-06-29 15:45 HKT
苦主「取消保单」惨遭呃走50万 骗徒假扮AI客服 逐步套取银行资料
投资理财
5小时前
日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」致歉。oidonhagouda@X
世界杯2026︱日本输波崩溃球迷遭强披巴西国旗 分析：需尊重输家
即时国际
5小时前
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
时事热话
23小时前