房屋局发布影片回顾四年工作 公营房屋建屋量增逾八成 何永贤：继续为市民对美好生活的向往而奋斗

房屋局回顾四年工作成果，透过提速提量等政策，令未来五年总体公营房屋建屋量增至19.6万个单位，较本届特区政府上任时增逾八成；而公屋综合轮候时间亦由6.1年降至4.7年。当局并透过全速推进简约公屋及修例打击滥用公屋，全面优化本港房屋供应及屋邨管理质素。

公营房屋建屋量增逾八成 简约公屋成解决㓥房底气

何永贤今日(30日)在社交平台上载影片，将房屋局的4年工作浓缩为一条6分50秒的影片，影片中指出政府以宏观视野，全力提速、提量、提质、提效，大力增加公营房屋供应。连同简约公屋在内，未来五年总体公营房屋建屋量预计约为 19.6万个单位，较本届特区政府上任时的五年期增加超过八成。公屋综合轮候时间已由上任时的 6.1 年下降至 4.7 年，创下 8 年多以来最低纪录，并有信心于本年度进一步下调至 4.5 年。

在简约公屋方面，项目自 2023 年底首个地盘动工起全速推进，截至 2026 年 6 月初，约 9,650 个单位已全面入伙，服务约 2 万名居民。此外，启德世运道第二期与柴湾常安街项目约 9,480 个单位亦已于 2026 年 6 月中旬起陆续派发锁匙，令目前落成的简约公屋单位总数达到 19,130 个，为更多家庭提供改善居住环境及减轻经济负担的契机。

这项进展亦成为政府解决本港劣质「㓥房」问题的重要底气。《简朴房条例》新制度已于 2026年3月1日 实施，开展为期一年登记、三年宽限的四年过渡期，以有序告别劣质「㓥房」。截至 2026年6月底，政府已收到超过 2 万个分间单位的宽限期登记申请。

调整房屋阶梯鼓励上流 严厉打击滥用回收逾万单位

政府亦致力搭建更完善的房屋阶梯，并落实以下多项政策调整：包括调整公营房屋比例：将十年内公屋（包括绿置居）与其他资助出售单位的比例，由 70:30 逐步调整至 60:40；增建资助出售单位，未来五年将提供约 6 万个其他资助出售单位，较本届政府上任时增加约五成；调整居屋绿白表比例，将绿白表比例由 40:60 调整至 50:50，以鼓励公屋租户上流；增加白居二配额，白居二配额增加近六成。在私楼市场方面，自两年前全面「撤辣」后，私人市场成交在最新一季已升至 2021 年第三季以来的最高水平。

打击滥用公屋4年 回收逾1万个公屋单位

在保障公屋资源方面，政府严厉打击滥用公屋。过去四年共回收 10,200 个 被滥用的单位，规模相当于两条大型屋邨。当局除设立「举报滥用公屋奖」外，亦修订了《房屋条例》，将严重滥用公屋行为刑事化，全面提升社会守护公共资源的意识。此外，政府推出「幸福设计」指引作为日后兴建及翻新屋邨的参考，并举办屋邨节及二十多场分享会，吸引超过 10 个国家或地区、逾 2 万人次参与研讨。

全面推进建筑科技 智慧屋邨管理与青年免租创业

为应对庞大房屋供应及建造业工人老化问题，房屋局积极推进建筑科技应用：

组装合成建筑法：已有 36 个公营房屋项目采用此技术，标准楼层的施工速度较以往预制建筑技术加快 17%。其中简约公屋彩兴项目仅用不足 18 个月便完成地基及上盖工程，创下本港高层建筑最快兴建纪录；自 2025 年起开始应用，应用 AI 天秤系统。

建筑机械人与智慧管理：有 35 个项目应用建筑机械人，另有 15 个项目采用智慧项目管理工具「智筑目」。当局亦举办「共筑．智能峰会」，邀得逾 15 个国家或地区的专家参与。

在屋邨管理上，智慧屋邨管理已扩展至多条屋邨，应用技术包括人工智能影像分析、无人机、物联网、机械人、流动装置及智能门禁等。政府将继续以公营房屋作试验平台，探索更多智慧管理及乐龄科技。

此外，房屋局亦于屋邨商场为青年创业开拓空间，提供免租商舖予青年创业，再衔接市场租金。该计划获得商界支持，17 个商界业主合共提供超过 70 个 舖位或快闪摊档。

何永贤表示，在开局之初，团队希望市民建屋建家，也增加大家的幸福感，同时把握庞大兴建量带来的机遇，推动建筑科技的发展应用，发挥香港作为「超级联系人」的优势，善用大湾区内地厂房力量推动建筑科技发展，并感谢社会各界支持，未来将继续为市民对美好生活的向往而奋斗。

