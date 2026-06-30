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宏福苑收购︱逾85.6%业主交回接受收购建议信件 涉1698户

社会
更新时间：15:04 2026-06-30 HKT
发布时间：15:04 2026-06-30 HKT

大埔宏福苑A至H座业主，如希望在「特设销售计划」获得第一批优先选楼资格，最迟须于今日（30日）签署及交回「接受收购建议信件」，确认向政府出售业权的意向。若业主在7月1日至8月31日期间才交回信件，将会被安排在第二批次选楼。房屋局公布，截至今日上午，宏福苑A至H座合共有1,698户已经签署并交回「接受收购建议信件」，占总数约85.6%。

H座宏志阁交表率达87.5%

其中，A至G座合共有1,481户交回信件，占该7座单位总数约85.3%；H座宏志阁已经有217户交回，占该座单位总数高达87.5%。

当局提醒注意截邮时间 设解说专队协助

房屋局提醒，仍未回复的业主可透过多种途径递交已签妥的信件，包括使用随附于「收购建议信件」的回邮信封邮寄、专人送递或以速递方式，将文件交至位于「香港九龙何文田佛光街33号香港房屋委员会总部2座1楼香港特别行政区政府房屋局」，并注明「转交 收购宏福苑业权有限公司」。

当局强调，若业主选择以邮寄方式递交，截止日期将严格以邮戳为准，采取邮寄的业主务必在今日的截邮时间前完成投寄。此外，业主亦可选择亲身将信件投入上述的收集箱，或者直接交予负责跟进其个案的「解说专队」成员，专队人员将协助确保信件能在限期前妥善送达房屋局。

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