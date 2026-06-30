私人游乐场地契约陆续到期 政府拟收市值三分一地价准予续约 或转营社区康乐设施开放予公众

政府于2019年决定，于2026年或2027年，向26个经由「私人游乐场用地契约」租用政府土地的私人体育会收取市值三分一地价。据悉近日政府先后联络15个今年底地契到期的私人体育会，要求他们缴付地价，金额由数千万至过亿元不等。

历史遗留产物 被指形成「贵族俱乐部」

私人游乐场用地是政府土地，但基于历史原因，政府需要民间助力发展体育活动，多年来以象征式地价批予不同体育会，但因应时代变迁，契约模式被认为不合时宜，被质疑形成「贵族俱乐部」。

2018年，原民政事务局检讨26份私人游乐场地契约，计划将契约划一在2026/27年到期，并预告收取市值三分一地价，涉及的私人体育会包括香港哥尔夫球会（深水湾及粉岭用地）、中华游乐会、纪利华木球会、香港游艇会等。具体金额视乎地段、面积等因素各有不同，其中占地最广的哥球会，预料涉及金额过亿元。

政府提供两大方案：交三分一地价 或转型社区组织走大众路线

据了解，政府先后联络这些体育会，提供两种方案选择。如希望续约，需要缴付市值三分一地价及相关行政费，契约为期15年，可先付10%，余下费用摊分10年支付。

体育会亦可选择转型为社区机构，申领社区康乐用地契约，保持象征式地价，但亦需要符合更高要求，包括全面开放公众使用设施，不能再收取高昂会费等，契约为期21年。

本身没有相关体育会会籍的立法会民政及文化体育事务委员会副主席何敬康指，有关做法相当合理，私人游乐场用地契约源于港英时代，发展多年已成为「权贵集中地」，以象征式地价运营官地，但就以私人会所形式经营，收取私人会所的费用，实际上已演变成另类「地产项目」，如今「揸正嚟做」是公平的做法，亦体现「能者多付」原则。

何敬康又提到，据其了解绝大部分体育会都有足够经济能力负担相关地价，这既可以增加政府库房收入，未来这些会所也有更多空间再开放给公众使用，体育会亦可以摆脱「贵族俱乐部」的标签提升公众形象，认为这是「三赢」局面。

立法会民政及文化体育事务委员会副主席何敬康。

文体旅局：早于2019年咨询后作相关决定

持有哥球会会籍的行会成员汤家骅指，基于利益冲突不评论个别用地，但知道社会上对私人游乐场地契约有不同意见，对于非体育爱好者而言，或会觉得「益晒啲体育会」，理应收足市价。他认为这类说法未必公平，始终香港不可能是完全的石屎森林，总要有不同类型体育设施，将之说成「贵族俱乐部」有点夸张。他认为收取市价三分一地价，已回应到社会部分诉求，地价并非完全免费，体育会亦要付出一定土地成本继续营运。

他指以常理推断，估计绝大部分相关体育会都会选择付政府所要求的地价，始终要将整个体育会转型为社区组织，机构定位会完全改变，亦可能引起原有会员微言，并非易事。

文化体育及旅游局回复指，政府早在2019年，在经过公众咨询后，决定及宣布优化私人游乐场契约的安排，包括要求占用27幅用地的私人体育会开放最少30%的时间，以及每月安排最少240个活动时数予合资格的组织使用；此外，在下一次地契续期时，需缴付三分一地价。地价可分期缴付。除了缴付地价的要求将在下一次地契续期时执行外，其他各项优化安排，包括对外开放时数等，现时已全面落实。

当局提到，在27幅私人体育会用地中，有15幅将于今年年底到期。局方数星期前已开始陆续与15个私人体育会分别会面，解释地契续期申请的流程以及需缴付地价的要求。所有地价评估可按地政总署的既定程序提出覆检。私人体育会亦可在地契续期时选择转为社区组织。转为社区组织后，他们可缴付象征式地价，但须全面开放其设施给公众使用。