蔡一凤入禀追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 高院裁定败诉需付讼费

赵薇前夫黄有龙多年前向太阳城集团借款参与赌局，由亚视前执行董事盛品儒太太蔡一凤担保，涉款至少6000万澳币。蔡一凤指控黄有龙事后未有支付中介费，入禀向黄有龙及相关人士追讨连本带利至少1亿元。暂委法官邝嘉彤今（30日）颁布书面判词，裁定蔡一凤败诉，下令蔡一凤需付对方讼费。

本案原告为蔡一凤，被告为黄有龙时任私人助理Chow Hai Yen（音译周海源）及黄有龙。

核心争议是曾否亲自与黄有龙达成协议

法官指，黄有龙在澳洲珀斯皇冠赌场参与赌局并欠下赌债，全案的核心争议是究竟蔡一凤曾否亲自与黄有龙达成协议，以年利率24% 的利息提供博彩筹码。

蔡一凤在2015年为皇冠度假酒店集团市场营销副总裁，负责安排或招揽高端客户到皇冠赌场，并为安排博彩信贷及兑换筹码，从中赚取佣金或拆帐。黄有龙则为知名富商，是著名企业家马云的朋友，亦是著名影星赵薇的前夫。

蔡一凤指黄有龙在2015年2月到澳洲珀斯皇冠赌场赌博，黄有龙向她借钱，但同时已在其他赌场及对其他「叠码仔」欠下巨额赌债，故皇冠赌场不愿向黄有龙提供博彩信贷，蔡一凤便为黄有龙找来唯一股东是「洗米华」周焯华的「澳门太阳城博彩中介一人有限公司」作「叠码仔」，而蔡一凤母亲Lim Sui Mee及表亲Si Chong Su亦为太阳城集团投资人。即使蔡一凤及「洗米华」关系密切，蔡一凤更被称为「洗米华」的表亲，但两人实质上并无血缘关系。

蔡一凤母亲及表亲向太阳城投资巨款后，会让太阳城代为担保并向博彩客户「放数」提供筹码，在客户还债前其存款金额会被冻结，蔡一凤母亲及表亲需自行追债，又可自由与博彩客户协商不同的还款条款，其后才可收取叠码佣金，否则太阳城会向两人追讨欠款。

蔡一凤母亲及表亲先为黄垫支后追数

由于蔡一凤与其母亲及表亲与太阳城协议向黄有龙提供4,000 万澳元博彩信贷，太阳城向皇冠赌场购入同额筹码后转给黄有龙，蔡一凤母亲及表亲先为黄有龙垫支，再透过蔡一凤向黄有龙「追数」。若黄有龙未能在3个月内全额还款，便需就逾期金额支付年利率24%的利息。

黄有龙在2 天内输掉值4,000 万澳元所有筹码，遂再透过蔡一凤向太阳城借贷2,000 万澳元再赌博。黄有龙需在一个月内还款，否则便需就逾期金额支付年利率24%的利息，惟黄有龙其后同样输光了价值2,000 万澳元的所有筹码。

蔡一凤称在2015年3月25日至2015年7月2日期间，黄有龙透过私人助理及旗下公司向她还款1.43 亿港元，并开出共18万元的3张支票作「认帐」，惟支票遭弹票。黄有龙再在2015年8月把价值7,000万港元的赤柱富豪海湾物业转让给蔡一凤作清还部分债务，蔡一凤先付1,000万港元作买楼订金，惟黄有龙其后没有按协议支付物业余款，蔡一凤唯有自资找尾数，终于2017年9月15日正式完成富豪海湾的物业交易。

由于黄有龙一直不还款，「洗米华」便介入，黄有龙在2016年至2019年便向太阳城还债2.73亿港元，太阳城确认其6,000万澳元的贷款已全数清还。



案件编号：HCA 474/2019

法庭记者：刘晓曦

