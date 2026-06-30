《The Standard》专访︱谭建中：加港经贸根基深厚 商会搭建双向桥梁

谭建中表示，香港加拿大商会一直致力加强深化两地建基于紧密经贸与人文联系的长期关系。尽管商业潮流迭经更迭，加拿大机构早已扎根香港。除知名保险业品牌外，加拿大帝国商业银行（CIBC）等多间加拿大主要银行亦已在港营运逾60年。这些机构持续提供金融专业知识和才能、创造就业机会，协助构建香港的国际金融生态 。

引进办协助多间企业来港

商会致力为企业牵线搭桥，创造商机，并举办多项具启发性的活动，如领袖及导师计划等。 商会亦积极向会员推广支持发挥香港优势的计划，协助企业充分利用特区政府的制度框架与支援措施，包括引进重点企业办公室、香港人才服务办公室，以及本地化AI培训课程等。谭建中特别提到引进重点企业办公室协助了多间西方企业透过香港进入亚洲市场，加拿大的Kensana Health便是最新例子。此外，另一加拿大企业 Intact Financial 则已进驻香港科学园，以善用香港的金融科技生态系统。

谭建中指出，商会受惠于在港的庞大加拿大社群，能够提供多元而全面的服务。他说在港现时有超过20万名专业人士是加拿大大学校友，「香港各大企业的董事会中，均不乏高学历、能力出众的加拿大人。」

加拿大和香港合作的成果，在商会早前举行的2026年跨太平洋企业家会议上充分展现。该会议与备受关注的亚洲金融论坛同期举行，吸引了 来自18个国家和地区、逾800名与会者。展望未 来，商会对香港的发展潜力表示乐观，尤其是北 部都会区等新项目，有望与科学园、数码港等现 有的创科基地形成协同效应，进一步提升本地创 新生态。

工作以外，父母均为香港人的谭建中在加拿大出生成长。他于1997年移居香港，在这里遇上新加坡籍妻子，两个儿子也在香港出生和接受教育。他指香港是真正的国际城市，居港加拿大籍 人士为数众多，令他能轻易融入这片第二故乡。

谭建中自幼参与滑雪和冰上曲棍球运动，每年都会携同家人返回加拿大滑雪。在香港他则投身气氛活跃的网球圈子。他认为香港拥有蓬勃的 运动文化，但最令他心仪的还是香港恬静和睦的社区。他特别提到跑马地的悠闲氛围，指自己闲时会到茶餐厅品尝蛋挞和云吞面，或在咖啡店消磨整个下午，细味香港中西交融的独特风情。

记者：Raine Fung