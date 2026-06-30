《The Standard》专访︱亚太区重要枢纽 加企进军亚洲理想跳板 香港加拿大商会主席谭建中：香港国际化特色无可替代

香港近年致力发挥「超级联系人」和「超级增值 人」的优势。香港加拿大商会主席谭建中接受《The Standard》（《英文虎报》）专访时表示，香港凭 藉自身的国际化特色，与加拿大筑起基于相互理解与 深厚情谊的合作桥梁，并成为整个亚太区发展的理想跳板。他强调，香港不仅连接中国内 地，更是通往整个亚太区的重要枢纽，是加拿大企业进入中国及亚洲市场的理想落脚点。

记者：Raine Fung

谭建中表示，香港作为国际都会，汇聚同时 熟悉亚洲及加拿大市场的人才，令亚洲企 业在寻求与加拿大和其他西方国家合作时，更容 易找到合适的联系和咨询途径。谈及两地之间的 桥梁作用，他指出，目前有逾30万加拿大人居于 香港，另有近50万香港人住在加拿大。加拿大 庞大的港人社群、众多在港生活的加拿大人及加 国大学校友，共同建构充满情谊、互信的交流渠 道，成为两地共享的竞争优势，亚洲其他金融中 心难以企及。

法律体系健全 融资环境透明

他指，香港加拿大商会现有3200名会员，规 模持续扩大。商会旗下不乏成功案例，包括大型 保险公司宏利和永明金融，以及多位商界杰出领 袖。商会的工作覆盖多个范畴，一方面协助香港 及区内投资者了解加拿大市场，另一方面凭借在 港加拿大社群的力量，推动两地关系进一步发展。

谭建中形容香港在区内经济的角色「独一无 二」（second to none）。他指，香港作为全球三 大金融中心及主要IPO集资地之一，汇聚逾140 间银行及多间主要金融机构，并拥有监管完善的 市场、资本自由流通的制度、自由港地位及健全 的法律体系，为投资者提供安全、透明的融资环 境。此外，香港受惠于普通法制度，吸引全球主 要司法管辖区的顶尖律师在港执业，加上发展稳 健的会计业、金融与商业服务配套一应俱全，配 合企业需要，有效提升投资者信心。

他表示，香港金融管理局一直以商业导向推 动市场发展，积极拥抱稳定币、央行数码货币及 资产代币化等环球金融科技，既让公众享受到金 融创新带来的好处，亦确保相关潜在风险可控。

在金管局的带领下，香港银行服务便捷规范，投资及财富管理配套成熟完备。他认为，这些因素 的叠加在区内惟香港独有。

世界级公交系统 顶尖院校林立

除金融方面的优势外，香港还具备世界级、 收费相宜且准时可靠的公共交通系统，以及四通 八达的国际航空网络。谭建中补充，全港共有22 所可颁授学位的高等教育院校，其中5所长年跻 身全球百强，另有多元化的国际及本地学校，包 括4所获加拿大认证的K-12国际学校。种种条件 不仅吸引人才来港，亦能支援和服务人才所需， 进一步带动金融业及其他行业增长。

谭建中续指，真正吸引人才来港的关键是机 遇。香港背靠中国内地这个全球其中一大增长最 快的市场，且只需短途飞行便能到达亚洲各主要 枢纽。凭借此得天独厚的地利，成为加拿大企业 进军亚洲市场的首选之地。

他又指香港人一向好客待人、积极进取，拥 有「我做得到」的向上精神（can-do attitude）。来港 企业不论背景为何，都能在此培养出独特的韧性 与效率，「无论你是广东人、上海人、加拿大人或 其他西方外籍人士，来到这里都会成为香港人。 我相信在世界其他地方难以找到这样的城市。」