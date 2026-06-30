每日杂志｜ 医护拍片出事惹反思 职场初哥欠缺数码素养 年轻人易混淆工作生活越界 教育界：从小灌输正确观念

近日先后有女实习医生于医院自拍等不当行为，及有身穿制服医护人员于医院嬉戏，令人关注医护人员操守。有人力资源顾问指，两宗事件均于社交媒体揭发，反映「打卡」及「开心分享」的心态下，年轻人容易将工作与私生活混淆，做出越界行为。面对AI（人工智能）急速发展，教育界称事件具警惕性，凸显从小向青少年灌输数码素养，培养独立思考能力，以驾驭AI和分辨真伪资讯的重要性，才能配合智慧城市发展。

教育界指青少年虽是「数码原住民」，但游走现实与虚拟世界，易感迷失。 AFP

统计处最新资料，去年10岁或以上港人拥有智能手机比率达96.8%，属近年新高。社工指，智能手机是融合现实与数码或虚拟世界主要媒介，智能手机普及率反映当地民众的数码能力及资讯掌握程度，但智能手机缩短现实与数码或虚拟世界的距离，研究发现从小与手机为伴的年轻人，较易迷失。

拍摄工作环境易泄漏私隐机密

对有女实习医生「自拍」涉嫌违规用X光机，再揭发其他失当行为，以及有医护人员被拍摄到穿着制服于医院内嬉戏，人力资源顾问周绮萍深表关注，指两次事件都是于社交媒体揭发，年轻人置身社交媒体容易将工作与私生活混淆，如做出拍摄工作环境照片及分享到社交媒体的「越界」行为。

她称，医护工作涉及病人私隐，公众亦对医护人员操守有高度期望，令事件迅速发酵。她称，个别行业如创科、商业策略及人力资源顾问，亦牵涉科研、商业发展及客户私隐的高度机密资料，员工随便拍摄工作环境可能无意中泄密，是职场禁忌。她称，两宗医护事件令她反思，年轻人进入职场前是否有足够数码素养。

关注病人权益的社区组织协会干事彭鸿昌指，两宗医护事件后，于培训中增加医疗道德规范是亡羊补牢，入职后亦应定期重温，如以事例解说理论加深印象，长远则应从小灌输数码素养。

有法律界人士亦得悉，有准大学毕业生呈交习作时，遭师长揭发伪造与受访者的网上沟通内容，事后遭校方严惩警告。他指，从法律角度，该学生已干犯「虚假文书」的严重刑事罪行，反映年轻人守法意识薄弱，虚拟世界上的行为亦显得轻率，值得关注。

香港恒生大学社会科学系高级讲师陈永浩引用「范式转移」的社会学理论探讨。他称，年轻人及千禧世代是「数码原住民」，手机是其与外界沟通主要媒介，令他们拥有现实与虚拟世界的双重身分，而「自拍」及「开心分享」到社交媒体更是「家常便饭」，过程中极速取得网上认同，令虚实之间分野渐见模糊。

他称，即使是经历由现实世界到虚拟世界的成年人及长者，近年亦热烈投入虚拟世界。他留意到，以转发网上相片为例，人们于现实世界中会顾及社会规范多加考虑，但于虚拟世界则可能未加思索便轻率而为，认为向新生代灌输正确价值观十分重要。

去年12月起，澳洲禁止16岁或以下青少年使用社交媒体，逾500万个帐号被停用。 AFP

培养学生应对网络风险能力

从事数码营销，亦于大学教授数码素养的许嘉俊亦指，身处数码或虚拟世界，人们亦应遵守当地的道德伦理及法律规范。他指，时下年轻人的数码素养仍须加强，过去数码素养内容仅于电脑课、课外活动或早会提及，道德伦理议题则被视为家庭教育，未必在传统课堂深入探讨。早前教育局公布《中小学数字教育发展蓝图》，当中推出数码教育与资讯素养架构，他称反映当局已注意到有关情况。

教育局近日公布《中小学数字教育发展蓝图》，被视为中小学数码教学转型的指引。

数码世界拉近人与人的距离，加上AI急速发展，香港教育大学幼儿教育学系助理教授陶思思认同要为新生代及早灌输数码素养。现时数码素养有不同解读，她称较具代表性是欧盟推广的「数码能力框架」，最新版本中5大领域内涵盖「资讯搜寻」、「沟通与协作」、「数码内容创作」、「安全防护」及「解决问题能力」，AI的相关素养亦纳入其中。

虚拟世界可轻易触及，年轻人常见数码偏差行为包括网络欺凌，她认为数码教育不只教授技术，更应涵盖数码素养，让孩子学习隐私保护、解决问题及提高网络韧性。她补充，预防工作应是及早培养学生长期应对网络风险的能力。

学者指，置身数码或虚拟世界，仍应遵守及受社会当地道德伦理规范。 AFP

AI世代更须掌握独立思考能力

有小学副校长指，近年校内已增加有关数码素养的教学内容，大部分学生意识到网上行为须受规范，但不少学生反映，以为网上行为只是轻按一键，没想到亦要为转发、「派心」或「给嬲」负责任。

他不讳言，这两宗医护事件成为数码素养的「教材级」例子，亦反映从小灌输数码素养，培养良好数码操守及判断力的重要性，才可避免新生代长大或步入职场后接连犯错。

近年当局致力推动本港发展成为智慧城市，陶思思直言在技术发展配合之余，市民亦须具备良好数码素养，而中小学是最佳培训场所，惟各校有不同发展方向，建议未来安排ICT（资讯及通讯科技科）课程成为主科，增拨资源加强规划课程及整体发展方向，冀播下种子。

许嘉俊亦指，「Z世代」甚至「Alpha世代」精于使用不同数码工具，甚至利用AI寻找资料，惟其迷惘之处在于尚未具备足够经验处理大量资讯，亦未必掌握独立思考和分析能力。他预期，未来若过度依赖AI，恐出现「认知负债」，甚至令思考与认知能力倒退，故数码素养教育的目标是培训青少年判断力及道德伦理价值观，赋以驾驭AI和分辨资讯真假能力，才能迎接未来挑战。

教育界建数字教育《蓝图》 助学生慎思明辨

早前教育局公布《中小学数字教育发展蓝图》，教育界寄望《蓝图》协助学生建立数码素养及价值观，并具备慎思明辨及解难能力，成为AI（人工智能）大时代下的数码公民。

下月初，教育局将为中小学校长及教师举办简介会介绍《蓝图》。有小学副校长称，面对数码科技发达及AI渐成热门学习工具大趋势，现时已于「生活教育课」加入数码品德、使用数码工具的时间管理等内容。他续指，2025/26学年起「常识科」分拆为「人文科」与「科学科」，「科学科」内容包括「STEAM（科学、科技、工程、艺术及数学）」及教导学生认识及使用AI科技，但仍担心追不上AI发展的步伐。

他称，教育界最担心学生没有驾驭AI的能力，如足够判断力去辨别资讯真伪。他认为，《蓝图》订立4大重点及10大策略，当中「提升学生数字素养」及「提升教师数字教学能力」均是重点，而订定《中小学人工智能素养学习架构》，反映当局以培育学生数字科技知识技能及正确价值观为重要目标，视「数字素养」为学生学习核心能力。

另一教师亦指，面对新趋势，在数码教学上亦要重新装备，学习新技能及概念。《蓝图》中订定《中小学应用人工智能教学指南》，勾划教师应用人工智能教学的基本原则，但如何实践落实，他期待下月的简介会详细解说，让教师早作准备。

记者：关英杰