涉将军澳屋苑游荡致他人担心 男社工不认罪 准保释至8月中审

58岁男社工涉去年9月在将军澳某屋苑的公用地方游荡，继而导致一名女子担心。案件今（30日）于观塘裁判法院再提讯，涉案社工否认一项游荡导致他人担心罪。控方将于审讯中传召共4名证人，辩方则拟争议被告警诫录影会面的呈堂性。署理主任裁判官钟明新将案件排期8月13日开审，期间被告续准保释。

被告刘恩华，被控于2025年9月27日，在香港新界将军澳康城路Malibu某座，在上述建筑物的共用部分游荡，而其单独在该处出现，导致女子X合理地担心本身的安全或利益。

被告今否认控罪。控方透露将传召3名证人，并会应辩方要求，传召一名警员供辩方盘问。控方亦会倚赖相关闭路电视影像及被告的警诫录影会面，而辩方拟争议录影会面的呈堂性，但不挑战闭路电视的证物连锁性。案件排期8月13日开审，将以中文审讯。

案件编号：KTCC276/2026

法庭记者：王仁昌

