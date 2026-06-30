大埔宏福苑五级火丨维修工程顾问鸿毅建筑遭呈请清盘 排期9.16聆讯

大埔宏福苑2025年11月26日发生五级火灾，造成168人死亡、79人受伤。担任宏福苑维修工程顾问的「鸿毅建筑师有限公司」，早前被控5项误杀罪、3项串谋诈骗罪及4项逃税罪，昨遭债权人入禀高等法院提出清盘呈请。根据司法机构网页显示，案件已排期于9月16日上午10时开庭处理。

债权人唐耀国(Tong Yiu Kwok )于2026年6月29日入禀高等法院申请鸿毅建筑师有限公司(Will Power Architects Company Limited) 清盘。

宏福苑于2016年6月10日接获强制验楼的法定通知，随后透过招标程序，委任「鸿毅建筑师有限公司」担任统筹整体楼宇维修及保养工程项目顾问，负责楼宇检验报告及修葺工程的监察工作。

鸿毅早前被控误杀等多项罪名

鸿毅早前被控5项误杀罪、3项串谋诈骗罪及4项逃税罪。鸿毅被控于2025年11⽉26⽇⾄12⽉3⽇期间，在香港非法杀死168人，于2023年5月16日至2024年4月16日期间与孔世杰一同串谋就强制验楼计划下宏福苑的订明修葺诈骗市区重建局，即不诚实地：（a）提交或促使他人提交2023年8月的承建商投标分析报告以及与有关项目相关的业主大会楼宇复修工程资料简报，而该等文件载有一名投标者（即宏业建筑工程有限公司）的虚假或具误导性的诉讼记录资料；（b）致使或诱使他人于市建局管理的电子平台的「业主专区」内发布上述文件供所有宏福苑业主查阅，以促成有关项目的判授。

鸿毅亦被控于2023年8月25日至2025年11月28日期间，在香港一同串谋诈骗屋宇署及房屋局独立审查组，即不诚实地：（a）虚假地表示就强制验楼计划下的86个楼宇维修项目（包括宏福苑的维修项目），吴跃以注册检验人员的身分获委任进行订明检验及/或监督订明修葺工程；（b）签署或致使吴跃签署该计划下的相关表格及报告，而事实上吴跃并没有履行其身为注册检验人员应尽的职责；（c）致使鸿毅向吴跃每月支付15,000港元，作为签署该些该计划下的表格及报告的诱因或报酬；（d）致使或诱使屋宇署及/或独立审查组确认完成有关订明检验；不要求有关大厦业主重新委任注册检验人员；不暂停进行中而正等待重新委任注册检验人员的订明修葺；及/或发出「强制验楼计划通知已获遵从」确认信，确认在该计划下发出的相关法定通知已获遵从。

4项蓄意意图逃税而在报税表中作出虚假的陈述或记项罪则指，鸿毅于或约于2023年12月12日及2025年9月4日，两度在香港，与韩哲畴一起蓄意意图逃税而在根据香港法例第112章《税务条例》提交的鸿毅2022/23及2024/25 课税年度「利得税报税表一法团」中作出虚假的陈述或记项，即表示鸿毅于截至2023年3月31日及2025年3月31日止年度的营业额为5,018,403港元及5,546,697港元；另于2022年4月1日至2025年9月4日期间（首尾两日包括在内），两度在香港，与韩哲畴一起蓄意意图逃税而拟备或备存或授权他人拟备或备存该鸿毅截至 2023年3月31日及2025年3月31日止年度的虚假帐簿或其他纪录，即致使减少了 632,000 港元及1,528,308 港元的收人并被记录为「应付董事款项」，从而少报鸿毅的收入及应评税利润。

案件编号：HCCW489/2026

法庭记者：刘晓曦

