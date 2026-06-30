Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

18岁专上学院男生女厕偷拍 认窥淫罪被判入更生中心

社会
更新时间：12:06 2026-06-30 HKT
发布时间：12:06 2026-06-30 HKT

18岁香港专上学院副学士男学生，今年5月在西九龙校园内女厕用手机偷拍女子。男学生早前承认窥淫罪，今（30日）早上于西九龙裁判法院接受判刑，辩方引述报告内容指不建议社会服务令，望法庭给予机会被告判处感化令，被告亦已有教训及愿意改过。裁判官黄士翔经考虑心理报告内容指其重犯机会属中高，其犯案举动严重侵犯事主隐私，案件性质严重，终判处被告入更生中心。

黄官判刑时指，被告在专上学院女厕犯下本案，严重侵犯事主的隐私，亦对使用公共厕所的人士造成心理影响。尽管被告没有拍摄有关事主的影像或照片，惟本案性质严重，终判处他入更生中心。

伸手机至事主X身处厕格

案情指，香港专上学院西九龙校园7楼女厕外的闭路电视，在今年5月26日拍摄到被告进入女厕。被告其后被揭从相邻厕格，将伸手机至事主X身处的厕格，被告在听见X的尖叫声后立即离开。X随即报警求助，警方调查时未能从被告的电话发现任何涉案影像，惟被告在警诫时招认犯案。

被告陈卓童被控于今年5月26日，在大角咀海庭道9号香港专上学院西九龙校园7楼女厕内，暗中操作设备，即一部手提电话拍摄X，而X所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及X处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会X是否同意被他拍摄。

案件编号：WKCC2812/2026
法庭记者：黄巧儿
 

最Hit
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败 。
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败
足球世界
4小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
16小时前
世界杯2026｜德国首次世杯互射12码落败 巴拉圭晋身16强。
世界杯2026｜德国首次互射12码落败 巴拉圭晋级16强
足球世界
5小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
3小时前
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
00:53
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
即时娱乐
5小时前
体坛早报｜日本被巴西绝杀 田中碧失误痛哭 德国爆冷出局。美联社、路透社
体坛早报｜日本被巴西绝杀 田中碧失误痛哭 德国爆冷出局
足球世界
5小时前
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？
邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？
影视圈
18小时前
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
生活百科
21小时前
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
时事热话
20小时前