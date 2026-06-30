警务处前助理处长关翠贞 7.27起接任消委会副总干事

消费者委员会今天（6月30日）宣布，警务处前助理处长关翠贞将于2026年7月27日起出任副总干事，接替退休的何应富。

消委会指，关翠贞于1988年加入警队，拥有超过37年公共服务经验，退休前为警务处助理处长（资讯系统）。关翠贞在警队曾经担任多个重要岗位，涵盖行动指挥、人力资源管理、内部调查、公共关系及资讯系统等不同范畴，具备丰富的管理、策略制订，以及公共行政经验；并曾领导大型技术团队推行多项重要资讯及通讯科技项目，积极推动「数码警政」及各电子化服务，提升部门运作效率及公共服务质素。

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消委会：关翠贞具跨范畴专业背景及策略视野

消委会指，关翠贞跨范畴的专业背景及策略视野，定必有助提升消委会在不断转变的消费环境及数码经济急速发展下的应对能力。

新闻稿亦提到，关翠贞曾先后于内地及海外多所院校受训，并持有策略领导硕士学位，亦曾获行政长官颁发「香港警察卓越奖章」，表扬其卓越及优秀的表现。消委会相信，凭借关女士的丰富经验及卓越领导能力，将有助进一步提升消费者权益保障工作，并加强消费者教育、市场监察及公共服务的整体效能。