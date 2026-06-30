Save Lily｜「非常父母」剖白在家分娩原因 长女离世坦言「无挂住佢」 曾生修读拯溺课程盼自食其力

被外界称为「非常父母」的曾先生及关小姐，他们的二女儿Lily被瑞典当局向法院申请紧急及永久转移抚养权，而法庭日前则向幼子Danny颁布36个月保护令，由社署代为看管。

曾先生及关小姐昨日(29日)电台节目访问时，提到三名儿女选择在家分娩的原因。曾先生表示他们曾考虑过医院或助产士诊所等不同方案，但最终认为家中的环境最为适合。他指出自己拥有急救资历，加上对中西医学及消毒程序有过科学化的研究，深信分娩并非疾病，未必绝对需要专业医疗人员介入，他们认为在家中的环境更适合，「对细路仔也有好处」。不过，关小姐补充指，经过近期儿子Danny在香港接受治疗的事件后，她对香港医护人员的专业质素大为改观，若未来再怀孕，会视乎配套及环境，亦有机会考虑到医院分娩。

长女不幸早夭 豁达面对生离死别

两人的长女Constance在2019年于芬兰出生后不久，因心脏及脑部问题不幸离世。谈及这段伤痛经历，关小姐坦言「我无挂住佢」，因为自己的宗教理念，「冇哭哭啼啼」，反而是希望她安心行自己的路，并不要眷恋在现在这一刻。他们亦曾反思，认为长女的健康问题或许与当时两人自身的身体状况欠佳有关。

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非单一宗教信仰 决策建基于环境与科学

曾先生以「宗教」及「须保障个人私隐」为由一度不愿与Danny验DNA，令坊间对两人的宗教信仰有不少揣测。两人在节目中澄清，他们并没有单一的宗教信仰，关小姐称很欣赏中国的文化素仰，并非单一相信一个宗教，而是融会了儒释道等中国文化哲学，对于未有挂念Constance的离去，她则称与佛教轮回的部分有关，但她强调非狂热的宗教份子，是当哲学来看。曾生则指自己以中国佛教的哲学为主，强调他们的生活决策并非盲目听从宗教教条，而是主要跟随科学方法，并综合考虑自身的实际环境而作出的选择。

幼子将出院 夫妇冀重投社会建安稳家

他们的幼子Danny近日因发烧入院。关小姐透露，Danny的身体状况已经大致康复并获准出院。经历多年的波折，当被问及对为人父母责任的看法时，曾先生强调他们一直是以对孩子最好的出发点做事，希望在孩子幼年时提供最多的陪伴，同时亦不排除未来会让孩子入读常规学校。为了给孩子一个安稳的成长环境，两人正积极准备重投社会工作。曾先生目前正修读拯溺课程，准备在两月后考取救生员资格；而关小姐亦有意寻找与儿童相关的工作。他们期望透过重建正常的生活步调，在工余时间继续为争取子女的抚养权而努力。